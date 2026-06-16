Τραγωδία στη Μύκονο: Νεκρή σε τροχαίο 37χρονη Ιταλίδα που γιόρταζε το μπάτσελόρ της

Μία 37χρονη Ιταλίδα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Μύκονο ενώ βρισκόταν στο νησί για το μπάτσελορ πάρτι της, καθώς σε λίγες εβδομάδες επρόκειτο να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.

Η Σάρα Τσεκαντίνι είχε ταξιδέψει στο «νησί των Ανέμων» μαζί με φίλες της για τις προγαμήλιες διακοπές της, ωστόσο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και με τη διερεύνηση των Αρχών για τα ακριβή αίτια να βρίσκεται σε εξέλιξη, ένα τραγικό δυστύχημα ανέτρεψε τα πάντα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ιταλικού Τύπου, στο τροχαίο τραυματίστηκε σοβαρά και μία φίλη της 37χρονης που βρισκόταν μαζί της τη στιγμή του δυστυχήματος και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η είδηση του θανάτου της βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία της Ιταλίας. Η Σάτα Τσεκαντίνι εργαζόταν επί σειρά ετών σε εργοστάσιο του οίκου Prada και, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η μονάδα ανέστειλε τη λειτουργία της ως ένδειξη σεβασμού και πένθους για την απώλειά της.

Η 37χρονη ήταν μητέρα ενός κοριτσιού και ζούσε στην επαρχία του Αρέτσο μαζί με τον σύντροφό της, με τον οποίο σχεδίαζαν να παντρευτούν το προσεχές διάστημα. Ο πρόωρος χαμός της έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη σε συγγενείς, φίλους και συναδέλφους, που αδυνατούν να πιστέψουν την τραγική εξέλιξη.

Πηγή: ethnos.gr