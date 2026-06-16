Νίστρουπ: «Ενθουσιασμένος που είμαι εδώ, πάμε ΠΑΟ» - H πρώτη μέρα του Δανού προπονητή

Το μήνυμα του 38χρονου στους φιλάθλους του «τριφυλλιού» ήταν λακωνικό και ενθουσιώδες, κλείνοντας με ελληνικά – Πώς πέρασε την πρώτη μέρα δουλειάς στο Κορωπί.

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ έπιασε δουλειά στον Παναθηναϊκό. Είχε την πρώτη του μέρα στο «Γ. Καλαφάτης» ενόψει της προετοιμασίας. Εκεί συναντήθηκε με όλο το τιμ, με το οποίο θα συνεργαστεί στο ποδοσφαιρικό τμήμα.

Έκανε πλήρη παρουσίαση του τρόπου δουλειάς που θα ακολουθήσει στις προπονήσεις. Μίλησε σε όλους για τη φιλοδοξία και τα όνειρά του και δεν έκρυβε το πάθος του για τη νέα σελίδα που ανοίγεται στην καριέρα του.

Παράλληλα, μέσω των social media της ΠΑΕ, έστειλε μήνυμα προς τους φιλάθλους της ομάδας. Λακωνικό, αλλά με ενθουσιασμό. Κλείνοντας με το ελληνικό «πάμε ΠΑΟ».

Αναλυτικά ανέφερε:

«Γεια σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ας έχουμε μια εξαιρετική σεζόν μαζί. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Πάμε ΠΑΟ»!