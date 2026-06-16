Καβαλίερς: Θέλουν να παραχωρήσουν τον Σρέντερ

Ο Ντένις Σρέντερ ενδέχεται να αλλάξει ομάδα για 13 φορά στην καριέρα του, καθώς οι Κλίβελαντ Καβαλίερς είναι ψάχνουν για προσφορές ώστε να τον παραχωρήσουν.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς ετοιμάζουν τα πλάνα τους για τη νέα σεζόν και φαίνεται πως ο Ντένις Σρέντερ δεν βρίσκεται σε αυτά. Σύμφωνα με τον Μπράιαν Ουίντχορστ, οι «Καβς» ψάχνουν για προσφορές στην αγορά ώστε να παραχωρήσουν τον Γερμανό γκαρντ. Ο λόγος είναι πως ο οργανισμός θέλει να μειώσει τα έξοδά του και τους μισθούς που πληρώνει.

Σημειώνεται πως ο Σρέντερ βρίσκεται στο ΝΒΑ από την σεζόν 2013-14 και έχει αγωνιστεί στους Ατλάντα Χοκς, στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, στους Λος Άντζελες Λέικερς, στους Μπόστον Σέλτικς, στους Χιούστον Ρόκετς, στους Τορόντο Ράπτορς, στους Μπρούκλιν Νετς, στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, στους Ντιτρόιτ Πίστονς, τους Σακραμέντο Κινγκς και στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Θυμηθείτε όλα τα trades στην καριέρα του έμπειρου παίκτη.