Λέικερς: Το δίδυμο που θέλουν να κρατήσουν για να χτίσουν γύρω από τον Ντόντσιτς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς θέλουν να διατηρήσουν στο ρόστερ τους τους Ρούι Χατσιμούρα και Τζάκσον Χέιζ, καθώς είναι δύο παίκτες που πλαισιώνουν καλά τον Λούκα Ντόντσιτς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν ένα κρίσιμο καλοκαίρι μπροστά τους και πρέπει να πάρουν μερικές μεγάλες αποφάσεις. Μεγάλα ονόματα αλλά και κρίσιμοι παίκτες του ροτέισον μένουν ελεύθεροι και η διοίκηση πρέπει να βρει τα κατάλληλα κομμάτια για να χτίσει γύρω από τον Λούκα Ντόντσιτς.

Σύμφωνα με τον Νταν Ουόικ του «Athletic», οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν ως προτεραιότητα την παραμονή του Ρούι Χατσιμούρα και του Τζάκσον Χέιζ, καθώς είναι δύο παίκτες που πλαισιώνουν καλά τον «Luka Magic».

Ο Χατσιμούρα είναι από τους πιο σταθερούς παίκτες των Λέικερς και «έγραψε» την δική του ιστορία στα play-offs. Την ίδια ώρα, ο Χέιζ δίνει πολύτιμες λύσεις στην θέση «5» και έχει καλή χημεία με τον Ντόντσιτς. Μάλιστα, πήρε σλοβενικό διαβατήριο και πλέον θα αγωνίζεται μαζί του και στην Εθνική.