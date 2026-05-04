Ποιος Κάρι; Ο Χατσιμούρα έχει το καλύτερο ποσοστό τριπόντων στα play-offs

Ο Ρούι Χατσιμούρα είναι ο παίκτης με το καλύτερο ποσοστό τριπόντου στην ιστορία των play-offs του ΝΒΑ, με τουλάχιστον 25 εύστοχα τρίποντα.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πήραν μία τεράστια πρόκριση απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς και τώρα έχουν μπροστά τους την σειρά με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ για τα ημιτελικά της δυτικής περιφέρειας.

Ο Ρούι Χατσιμούρα ήταν κομβικός για τους «Λιμνανθρώπους» και έκανε τα… πάντα στο παρκέ. Ωστόσο, ξεχώρισε κυρίως για το τρίποντό του, καθώς ολοκλήρωσε την σειρά εκτελώντας με 58,6% σουτάροντας 4,8 τρίποντα κατά μέσο όρο. Μάλιστα, έτσι «έγραψε» τη δική του ιστορία στο ΝΒΑ.

Πιο συγκεκριμένα, έχει πλέον το καλύτερο ποσοστό τριπόντου στην ιστορία των play-offs, στους παίκτες που έχουν ευστοχήσει τουλάχιστον σε 25 σουτ. Ο Χατσιμούρα έχει ποσοστό 50,8%, με τον Μπομπ Χάνσεν να ακολουθεί με 50%.

Τρίτος είναι ο Μάιερς Λέοναρντ (48,1%) και την πεντάδα συμπληρώνουν οι Άντριου Νέμπχαρντ (47,3%) και Σεθ Κάρι (46,8%). Αξίζει να σημειωθεί πως στην 20άδα βρίσκεται και δεύτερος παίκτης των Λέικερς, με τον Λουκ Κενάρντ να εκτελεί με 43,5%.