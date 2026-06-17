Γυναικοκτονία στη Δράμα: «Η Αντιγόνη είχε ενημερώσει την υπηρεσία για την κακοποίηση, δεν άντεχε», λέει ο ψυχολόγος της 45χρονης

Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως από το ιστορικό ψυχολογικής και ψυχιατρικής υποστήριξης της 45χρονης αστυνομικού από τη Δράμα και του 50χρονου συζύγου της, οποίος φέρεται να τη δολοφόνησε και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Βασικό ερώτημα αποτελεί η ψυχολογική κατάσταση του 51χρονου δράστη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός είχε επισκεφθεί ιδιωτικά ψυχολόγο λόγω έντονου άγχους για τον χωρισμό του από την 45χρονη, ο οποίος τον παρέπεμψε σε ψυχίατρο που του χορήγησε φαρμακευτική αγωγή, ωστόσο έκρινε πως δεν συνέτρεχε λόγος ανησυχίας.

Από την πλευρά της η 45χρονη είχε απευθυνθεί σε ψυχολόγο και διαδικτυακά προκειμένου να πάρει βοήθεια για την κατάσταση που βίωνε. Από τον Φεβρουάριο οπότε κατάλαβε ότι υπάρχει πρόβλημα στη σχέση και γνωστοποιίησε στον σύζυγό της ότι θέλει να χωρίσουν, έκανε συνεδρίες, μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών, το θύμα βίωνε για χρόνια ασφυκτική ψυχολογική πίεση και ακραία ζήλια. Η κατάσταση κλιμακώθηκε επικίνδυνα περίπου δύο εβδομάδες πριν το φονικό, όταν ο 51χρονος εισέβαλε στο σπίτι όπου διέμενε πλέον μόνη της η 45χρονη και την απείλησε ευθέως με το γεμάτο όπλο του.

Ψυχολόγος 45χρονης: «Μου είχε πει ότι είχε ενημερώσει ήδη την υπηρεσία της, ζήτησε να της κάνουν μετάθεση»

Παρά τον φόβο της και τη συμβουλή του δικού της ψυχολόγου να αλλάξει κλειδαριές, η γυναίκα απέφυγε να υποβάλει επίσημη μήνυση ή να καταγγείλει το περιστατικό στην υπηρεσία της, πιθανότατα σε μια προσπάθεια να προστατεύσει την καριέρα του και κυρίως τα δύο παιδιά τους.

«Στην τελευταία συνεδρία μου είχε πει ότι είχε ενημερώσει ήδη την υπηρεσία της. Ότι ενημέρωσε και ανέφερε ότι υπήρχε πρόβλημα με κάποιες απειλές. Της είπα να αλλάξει κλειδαριές στο σπίτι. Της είπα να πάρει τα μέτρα της. Να μιλήσει με δικηγόρο. Ήταν έντονες οι καταστάσεις. Δεν άντεχε. Κατάφερε και έφυγε από το σπίτι. Ηρέμησε, χαλάρωσε, μετά ερχόταν αυτός έτσι κάποιες φορές να δει τον μικρό. Την προέτρεψαν κι εγώ, γιατί μου είχε πει ότι τα ανέφερε αυτά στην αστυνομία. Μου είπε ότι ζήτησε από την αστυνομία μία φορά να της κάνουν μετάθεση και της είπα μετά ξανά, την τελευταία φορά που τον είδε και ήταν έτσι πιο έντονος: “Να πας να τους τα πεις, ρε παιδί μου, να ζητήσεις. Τώρα με αυτά που τους είπες, τέλος πάντων, ότι υπάρχουν απειλές και λοιπά, μήπως τώρα σε διώξουν. Σε στέλνουν αλλού, για κάποιο διάστημα, να χαλαρώσουν τα πράγματα” γιατί σε τέτοιους έντονους χωρισμούς χρειάζεται απόσταση»., είπε ο ψυχολόγος της 45χρονης μιλώντας στο Live News.

Πηγή: iefimerida.gr