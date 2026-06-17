Συνταγματική Αναθεώρηση: Σύγκρουση στη Βουλή για το άρθρο 16

Μια κίνηση-έκπληξη στην αρμόδια επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση επεφύλασσε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Νέα Δημοκρατία να συναινέσει στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το άρθρο 16 και τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ Νάντιας Γιαννακοπούλου στην αρμόδια επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και η κατάθεση της πρότασης του κόμματος της για την αναδιατύπωση του άρθρου 16 του Συντάγματος, κατά τρόπον ώστε ανώτατη εκπαίδευση να είναι δυνατόν να παρέχεται και από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με υψηλό επίπεδο σπουδών, πιστοποίηση και αδιάλειπτη εποπτεία από ανεξάρτητη Αρχή.

Σε κάθε περίπτωση, όπως εκτίμησε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, και αν το ΠΑΣΟΚ δεν ψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16 στην παρούσα Βουλή, για λόγους σκοπιμότητας, θα αναγκαστεί να συναντηθεί με τη ΝΔ στην επόμενη Βουλή. Όσο πάντως για το ίδιο το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι τον δρόμο θα τον διαλέξει ο λαός, με 180 και πλέον βουλευτές στην επόμενη Βουλή (σ.σ. είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ για την υπερπλειοψηφία στην αναθεώρηση του Συντάγματος).

«Καταφέρατε να αφήσετε όλα τα λουλούδια να… ανθίσουν και να αποκαλύψει ο καθένας το πραγματικό του πρόσωπο…», είπε ο Ευριπίδης Στυλιανίδη, απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης Μάκη Βορίδη, και συνέχισε: «σήμερα βγήκανε πάρα πολλές ειδήσεις, οι οποίες είναι ευχάριστες και δυσάρεστες και προβληματικές κάποιες».

«Μη κερδοσκοπικό»

«Καλωσορίζουμε, με πολλή μεγάλη χαρά το ΠΑΣΟΚ στη θέση μας. Εγώ συνυπογράφω ό,τι είπαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Θέλουν μη κερδοσκοπικό ίδρυμα; Μη κερδοσκοπικό. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα και με το ιδιωτικό. Αρκεί το ιδιωτικό κέρδος να διέρχεται μέσα από δημόσιο, το κοινωνικό και το εθνικό συμφέρον. Εάν κρίνουν ότι δεν διέρχεται, τότε μη κερδοσκοπικό. Αρκεί να αλλάξουμε τη συγκεκριμένη διάταξη. Είναι σημαντική πρόοδος λοιπόν, αυτό συντελέστηκε σήμερα στην Επιτροπή», είπε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας σημειώνοντας μάλιστα ότι στο παρελθόν η πρόταση για μη κερδοσκοπικά πανεπιστημιακά ιδρύματα απορρίπτονταν, από τις πολιτικές δυνάμεις, χωρίς σοβαρή επιχειρηματολογία, αλλά «ευτυχώς η νομολογία και η παράλληλη έννομη τάξη της Ευρώπης, διευκόλυναν τη μετάβαση στο νέο τρόπο σκέψης».

Είπε μάλιστα ότι «η αναρχία των κολλεγίων μας επιβλήθηκε γιατί δεν αναθεωρήσαμε το άρθρο 16». «Τα συμπεράσματα βγήκανε. Προχωρούμε όλοι μαζί στην κατεύθυνση εκσυγχρονισμού του άρθρου 16 και της συμπλήρωσης κάποιων τυπικών και ουσιαστικών κενών, και έχω την αίσθηση ότι όσο και αν δεν θέλουν οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, για λόγους σκοπιμότητας, να ψηφίσουν από τώρα, θα αναγκαστούν να συναντηθούν μαζί μας στην αναθεωρητική Βουλή», είπε ο εισηγητής της ΝΔ.

«Κυβίστηση της ΝΔ»

Λίγο νωρίτερα και ενώ μεσολάβησαν δημοσιεύματα ότι υπάρχει ένας κοινός τόπος, Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, για την αναθεώρηση του άρθρου 16, ο Δημήτρης Μάντζος προσήλθε στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος για να σημειώσει ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν περιέχει καμία αναφορά στον μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, αλλά αναφέρεται στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. «Θέλει η Νέα Δημοκρατία και θέλετε πραγματικά να αναθεωρηθεί το άρθρο 16, διότι για να αναθεωρηθεί, γνωρίζετε ότι πρέπει να υπάρχει ρητή διασφάλιση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μην κρατικών πανεπιστημίων; Ή μήπως θέλετε να μην αναθεωρηθεί το άρθρο 16 εσκεμμένα και να παραμείνει η κατάσταση αρρύθμιστη, άναρχη, με τα ανωτατοποιημένα κερδοσκοπικά κολλέγια σε μια ασύδοτη αγοραία τριτοβάθμια εκπαίδευση;», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και τόνισε ότι η διαφορά της πρότασης του κόμματος για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση με αυτή της ΝΔ είναι βαθιά πολιτική.

«Εμείς οραματιζόμαστε ενιαίο με ισχυρά δημόσια πανεπιστήμια στην πρωτοπορία της έρευνας και της διδασκαλίας, με αυξημένη αυτοτέλεια και αυτοδιοίκηση και χρηματοδότηση και συμπληρωματικά μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, ενώ η ΝΔ αρκείται σε έναν χάρτη, με ιδιώτες και κολλέγια, να κάνουν πάρτυ», είπε ο κ. Μάντζος και τόνισε ότι η θέση του ΠΑΣΟΚ δεν προέκυψε τώρα, δεν είναι συγκυριακή, είναι πρόταση γνωστή από χρόνια.

Αμέσως μετά την παρέμβαση του Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο Δηημήτρης Μάντζος είπε ότι «δεν υπάρχει συναίνεση στη διατύπωση που εισάγει η ΝΔ σήμερα» και κατηγόρησε το κυβερνών κόμμα για πολιτικό τυχοδιωκτισμό, διότι, ενώ διέρρεε ότι η πρόταση του θα έλεγε για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τελικά κατέθεσε μια πρόταση για ιδιωτικά πανεπιστήμια. «Αν εσείς αλλάζετε θέση, να το πείτε να καταγραφεί και να φωνάξουμε τον κ. Πιερρακάκη να αρχίσει πάλι να μετράει κυβιστήσεις», είπε ο Δημήτρης Μάντζος και πρόσθεσε ότι η διαδικασία που εξελίσσεται δεν είναι παζάρι, αλλά αποκαλύπτει διαφορά πολιτικής ουσίας, ανάμεσα στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ.

Βορίδης: Η προτείνουσα Βουλή διαπιστώνει την ανάγκη αναθεώρησης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης Μάκης Βορίδης έσπευσε πάντως να επισημάνει ότι ο ρόλος της προτείνουσας Βουλής δεν είναι να καθορίσει το περιεχόμενο των διατάξεων προς αναθεώρηση, αλλά να διαπιστώσει αν υπάρχει αναθεώρησης ενός άρθρου. «Κατά τη δική μου μεθοδολογική προσέγγιση, κατά το Σύνταγμα, αν κάποιος συμφωνεί ότι πρέπει να αναθεωρηθεί ένα άρθρο, στην προτείνουσα Βουλή, κατά το Σύνταγμα, πρέπει να πει “θέλω να αναθεωρηθεί”. Εν συνεχεία, οι διαφορετικές προσεγγίσεις αναθεώρησης αποτελούν αντικείμενο κρίσεως της λαϊκής βούλησης. Μεσολαβούν εκλογές που διαμορφώνουν πλειοψηφία, η οποία είναι και εκείνη που θα προσδιορίσει το περιεχόμενο τελικά», είπε ο Μάκης Βορίδης.

Δουδωνής: Όχι στις φτηνές εντυπώσεις

«Ακούω τις σκέψεις σας. Είναι επί της ουσίας και δεν θα έπρεπε να γίνουν από τη θέση του προέδρου», σχολίασε ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής για να επαναλάβει ότι το ΠΑΣΟΚ, όπως δεσμεύτηκε, καταθέτει για κάθε άρθρο τις προτάσεις του αναλυτικά, «για το που πρέπει να πάμε».

Για το άρθρο 16, όπως και για τα άλλα άρθρα του Συντάγματος, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ, θέτει από τώρα υπόψη όλων και του ελληνικού λαού τις θέσεις του, για να αποφασίσει κυρίαρχα στις εκλογές. «Εσείς λέτε ότι ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει ποια θα είναι εκείνη η πλειοψηφία που θα διαμορφώσει τη διάταξη του συντάγματος. Εμείς λέμε κάτι άλλο. Ότι ο ελληνικός λαός θα εκλέξει τους βουλευτές και θα αποφασίσει ποια θα είναι η υπερπλειοψηφία που θα διαμορφώσει τη διάταξη του συντάγματος. Γιατί εμείς θέλουμε η διάταξη να στηρίζεται στο περιεχόμενο της, σε μια υπερπλειοψηφία, άρα σε μια συζήτηση και γι΄αυτό θέτουμε από τώρα, τις θέσεις μας σε αυτό», είπε ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ και υπογράμμισε ότι «εδώ πέρα δεν έχει κανένα νόημα να καθιστούμε μια περί την αναθεώρηση στάση, αντικείμενο φτηνής κριτικής ή φτηνών εντυπώσεων».

Η στάση του ΠΑΣΟΚ είναι απολύτως θεσμική στάση, επέμεινε ο Παναγιώτης Δουδωνής και επισήμανε ότι τη στάση του ΠΑΣΟΚ για το άρθρο 110 του Συντάγματος (σ.σ. ρυθμίζει τις πλειοψηφίες στην αναθεώρηση) την έχουν και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και συνεπώς τώρα «ας συζητήσουμε που θέλουμε να πάμε και θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Η δική μας θέση είναι αυτόν τον δρόμο θα τον διαλέξει ο ελληνικός λαός με 180 και πλέον από τους βουλευτές του, εσείς πιστεύετε στους 151».

Πηγή: newsit.gr