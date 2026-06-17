Η Euroleague για Καλάθη - ΠΑΟΚ και πιθανή… επιστροφή (pic)

O Nικ Καλάθης αποτελεί και επίσημα παίκτη του ΠΑΟΚ, υπογράφοντας για τα επόμενα δύο χρόνια και αφήνοντας τη Euroleague μετά από 11 συνεχόμενες σεζόν.

Ο 37χρονος ομογενής γκαρντ και κορυφαίος παίκτης στις ασίστ στην ιστορία της Euroleague ανήκει πλέον στον Δικέφαλο και η εν λόγω διοργανώτρια αρχή τον αποθεώνει, θέτοντας το ερώτημα της πιθανής επιστροφής σε αυτήν.

Ο ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στο Eurocup, όμως έχει καταστήσει σαφή τη θέλησή του να μπει και άμεσα στη Euroleague, η οποία έχει ανοικτές τις πόρτες της.

Στην ανάρτησή της η Euroleague αναφέρει για τον Καλάθη: «Ένας θρύλος της διοργάνωσης. Θα επιστρέψει για ένα last dance; Ο Νικ Καλάθης έχει ενταχθεί στον ΠΑΟΚ και το Eurocup».