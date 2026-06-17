Η Euroleague για Καλάθη - ΠΑΟΚ και πιθανή… επιστροφή (pic)

Ο 37χρονος ομογενής γκαρντ και κορυφαίος παίκτης στις ασίστ στην ιστορία της Euroleague ανήκει πλέον στον Δικέφαλο και η εν λόγω διοργανώτρια αρχή τον αποθεώνει, θέτοντας το ερώτημα της πιθανής επιστροφής σε αυτήν.
Ο ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στο Eurocup, όμως έχει καταστήσει σαφή τη θέλησή του να μπει και άμεσα στη Euroleague, η οποία έχει ανοικτές τις πόρτες της.
Στην ανάρτησή της η Euroleague αναφέρει για τον Καλάθη: «Ένας θρύλος της διοργάνωσης. Θα επιστρέψει για ένα last dance; Ο Νικ Καλάθης έχει ενταχθεί στον ΠΑΟΚ και το Eurocup».
🦅 A legend of the competition. Will he be back for one last dance?@Nick_Calathes15 has joined @PAOKbasketball & @EuroCup #EveryGameMatters pic.twitter.com/5KAzCvW0Ef— EuroLeague (@EuroLeague) June 17, 2026