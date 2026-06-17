Μεγάλη πρόταση του Αλαφούζου για να πάρει όλο το πρωτάθλημα μπάσκετ!

Η ΕΡΤ έμεινε πίσω στην κούρσα των δικαιωμάτων και η νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου κατέθεσε μεγάλη πρόταση για να πάρει τα δικαιώματα της Basket League!

Ανατροπή στην υπόθεση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, καθώς ενώ όλα είχαν έδειχναν πως η ΕΡΤ θα ενεργοποιήσει την option και θα διατηρήσει το πρωτάθλημα μπάσκετ, το μπάσιμο της πλατφόρμας του Αλαφούζου θέτει πλέον φαβορί τον όμιλο ΣΚΑΪ για τις επόμενες σεζόν.

Η πρόταση που κατέθεσε είναι μεγαλύτερη από αυτή που είχε ως option η ΕΡΤ, η οποία όπως είχε αποκαλύψει το SDNA στη διάρκεια των τελικών δεν ήταν φανατικά υπέρ της ιδέας να συνεχίσει λόγω της τοξικότητας που δημιουργήθηκε μέσα στους τελικούς και των κατηγοριών που εκτοξεύθηκαν από την πλευρά της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Αυτό σημαίνει πρακτικά πως το πρωτάθλημα θα συνεχίσει με καθεστώς κεντρικής διαχείρισης αλλά με άλλο πάροχο αν εγκριθεί από το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ η πρόταση.

Το πώς θα μεταδίδονται οι αγώνες και από ποια κανάλια είναι μετέωρο αλλά πρόθεση του Αλαφούζου είναι να δημιουργηθεί ειδικό κανάλι για το μπάσκετ ενώ για τις μεγάλες ομάδες πιθανόν να υπάρχουν και ξεχωριστά (δικά τους) κανάλια μέσα στο μπουκέτο.