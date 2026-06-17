Ίμρε Μπόντα στο SDNA: «Παίζει ανοιχτά η Πάκσι... μυρίζει το γκολ ο Ντάνιελ Μπόντε»

Οκτώ χρόνια μοιράστηκαν τα ίδια αποδυτήρια στην ΜΤΚ Βουδαπέστης, με τον νυν προπονητή της Πάκσι, Γκιόργκι Μπογκνάρ. Ο Ίμρε Μπόντα, πρώην διεθνής Ούγγρος επιθετικός με σπουδαία παρουσία (και) στην Ελλάδα, σκιαγραφεί στο SDNA το προφίλ της αντιπάλου του Τριφυλλιού στο β΄προκριματικό γύρο του Conference League.

Η κλήρωση του β' προκριματικού γύρου του Conference League έφερε στον δρόμο του Παναθηναϊκού την Πάκσι από την Ουγγαρία, με τους «πράσινους» να καλούνται να ξεπεράσουν το εμπόδιο της προκειμένου να συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία.

Το SDNA επικοινώνησε με τον Ίμρε Μπόντα, άλλοτε διεθνή Ούγγρο επιθετικό που άφησε έντονο το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο φορώντας τις φανέλες του Ολυμπιακού Βόλου και του ΟΦΗ.

Μάλιστα, την πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα (1988-89) με την θεσσαλική ομάδα αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος πετυχαίνοντας 20 γκολ σε 28 συμμετοχές, αφήνοντας πίσω ακόμη και τον σπουδαίο συμπατριώτη του και τότε ηγέτη του Ολυμπιακού, Λάγιος Ντέταρι.

Ο Μπόντα γνωρίζει πολύ καλά το ουγγρικό ποδόσφαιρο και μίλησε στο SDNA για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού, εστιάζοντας στον προπονητή της ομάδας, Γκιόργκι Μπογκνάρ (άλλοτε και επί σειρά ετών συμπαίκτη του στην ΜΤΚ Βουδαπέστης), αλλά και στα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το παιχνίδι της Πάκσι.

«Προπονητής της Πάκσι είναι ο Γκιόργκι Μπογκνάρ με τον οποίο ήμασταν για οκτώ χρόνια συμπαίκτες στην ΜΤΚ Βουδαπέστης.

Ο Μπογκνάρ υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Ούγγρους χαφ στα χρόνια της ποδοσφαιρικής καριέρας του και έπαιξε με την Εθνική Ουγγαρίας σε Μουντιάλ.

Κάθεται στον πάγκο της Πάκσι από το 2023 και η φιλοσοφία που έχει περάσει στην ομάδα είναι το ανοιχτό, επιθετικό ποδόσφαιρο, μακριά από σκοπιμότητες. Αυτό είναι κάτι που αρέσει πολύ στους Ούγγρους φιλάθλους.

Πρόκειται για μία ομάδα που βασίζεται στο σύνολο, με τον 39χρονο επιθετικό Ντάνιελ Μπόντε να... μυρίζεται το γκολ και να αποτελεί έναν από τους πιο επικίνδυνους παίκτες της. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία και στο παρελθόν αγωνίστηκε στη Φερεντσβάρος.

Ο Παναθηναϊκός δεν είναι όπως παλιά, ωστόσο έχει ένα πλεονέκτημα στη διπλή σειρά των αγώνων με την Πάκσι κι έχοντας τη ρεβάνς στην Αθήνα. Η έδρα της Πάκσι δεν είναι καυτή και δεν θα έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός».