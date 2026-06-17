Αιφνιδιασμός από Γεωργιάδη: Προσωρινός διοικητής του ΕΟΠΥΥ ο Αθανάσιος Ζαμάνης

Ο Αθανάσιος Ζαμάνης αναλαμβάνει προσωρινός διοικητής του ΕΟΠΥΥ ﻿έπειτα από απόφαση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Σε μία αιφνιδιαστική κίνηση, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τον προσωρινό διορισμό του κ. Ζαμάνη στη θέση, ο οποίος θα διαδεχθεί τη Θεανώ Καρποδίνη, της οποίας η θητεία λήγει στις 19 Ιουνίου.

«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας κυρίου Άδωνι Γεωργιάδη και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θητείας της Διοικήτριας του ΕΟΠΥΥ κυρίας Θεανώς Καρποδίνη, της οποίας ο διορισμός λήγει την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, προσωρινός Διοικητής του ΕΟΠΥΥ αναλαμβάνει ο κύριος Αθανάσιος Ζαμάνης, νυν Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ. Η διαδικασία προκήρυξης της θέσεως θα προχωρήσει μέσω ΑΣΕΠ βάσει του σχετικού νόμου» αναφέρει το υπουργείο Υγείας στην ανακοίνωσή του.

Πηγή: iefimerida.gr