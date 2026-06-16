Πόσο άλλαξε το μπάτζετ του Παναθηναϊκού; (pics)

Τα συμβόλαια των αθλητών που έληγαν δεν ανανεώθηκαν, ενώ οι περισσότεροι δανεικοί (πλην Τσάβες) επέστρεψαν στις ομάδες τους. Παράλληλα ο Τάσος Μπακασέτας φαίνεται πως δεν θα συνεχίσει και τη νέα χρονιά να φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ενώ αρκετοί ακόμα βρίσκονται κοντά στην έξοδο. Πώς επηρεάζουν όμως όλα αυτά το μπάτζετ του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2026 – 2027;

Τερματοφύλακες

Ο Λαφόν δεν θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό, καθώς δεν έδειξε κάτι ιδιαίτερο και το 1.100.000 που έπαιρνε τον χρόνο θα διατεθεί για τον επόμενο βασικό τερματοφύλακα. Ο Τσάβες όλα δείχνουν πως θα συνεχίσει, καθώς αν η απόφαση ήταν διαφορετική, θα είχε δει ευχαριστήρια αναφορά στο όνομά του, όπως και οι υπόλοιποι.

Ο Αργεντινός όμως για να αποκτηθεί θα χρειαστεί να τα βρει ο Παναθηναϊκός με την ομάδα του στην Αργεντινή, ενώ το συμβόλαιό του είναι στις 375.000 ευρώ. Ο Παναθηναϊκός διέθετε την περασμένη σεζόν λοιπόν σε μισθούς, χωρίς τους φόρους, 1.575.000 ευρώ. Αυτά ήταν τα καθαρά χρήματα που έμπαιναν στις τσέπες των αθλητών.

Κεντρικοί αμυντικοί

Ο Παναθηναϊκός διέθεσε 5.140.000 στα συμβόλαια των κεντρικών του αμυντικών την περασμένη σεζόν. Ο Ερνάντεθ δεν θα συνεχίσει, ο Νίστρουπ σίγουρα χρειάζεται ενίσχυση με τουλάχιστον δύο μεταγραφές, ενώ τα συμβόλαια του Μπράουν και του Γέντβαϊ λήγουν του χρόνου.

Αναμένεται η μεταγραφή του αριστεροπόδαρου στόπερ σύντομα, ο Γέντβαϊ οδεύει προς πώληση, ενώ και οι άλλοι κεντρικοί αμυντικοί, πλην Κάτρη, θα εξεταστούν στην προετοιμασία. Για κανέναν φαινομενικά δεν θα καιγόταν ο Νίστρουπ...

Πλάγιοι μπακ

Ο Κώτσιρας αποτελεί παρελθόν καθώς έκλεισε ο κύκλος του, λογίζεται ως μια απόλυτα επιτυχημένη μεταγραφή, ενώ ο Καλάμπρια έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Στην αριστερή πλευρά, ο Ερνάντεθ (που έπαιξε περισσότερο ως στόπερ) αποχώρησε, το συμβόλαιο του Μλαντένοβιτς ολοκληρώθηκε.

Κυριακόπουλος και Καλάμπρια είναι οι μόνοι πλάγιοι αμυντικοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ενίσχυση και στις δύο πλευρές.

Αμυντικοί χαφ

Εδώ έχει γίνει πολύ κακή δουλειά στον Παναθηναϊκό. Ο σχεδιασμός δεν απέδωσε σε καμία περίπτωση. Τα 9.000.000 που αμείβονται καθαρά οι παίκτες στις θέσεις των αμυντικών χαφ είναι υπέρογκο ποσό. Αντί λοιπόν εδώ να έχουμε μια γερή βάση, να είναι το δυνατό σημείο του οργανισμού, αντιθέτως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ άμυνας και μεσοεπιθετικής γραμμής χρειάζεται επειγόντως ενίσχυση.

Ο Ρενάτο, που είχε ένα αρκετά μεγάλο συμβόλαιο, αποχώρησε, ο Βιλένα μπήκε στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και έχει και αυτός πολύ μεγάλο συμβόλαιο, ενώ και με τον Σισοκό αναμένεται να βρεθεί φόρμουλα αποδέσμευσης. Ο Σιώπης δύσκολα θα βρίσκεται στα σχέδια του νέου προπονητή. Με τα δεδομένα που αναγράφονται παραπάνω, ο Παναθηναϊκός εδώ πάει για αρκετές αλλαγές και καλύτερη διανομή χρημάτων.

Μεσοεπιθετικοί

Προκαλεί απορία πώς οι δύο θέσεις των αμυντικών χαφ που είδαμε πριν, κοστίζουν λίγο λιγότερο από τις τρεις θέσεις του μεσοεπιθετικού κομματιού. Ο Τζούρισιτς αφήνει πίσω του το 1.500.000 που έπαιρνε, ενώ ο Τάσος Μπακασέτας όλα δείχνουν πως δεν θα συνεχίσει. Ο Ζαρουρί θα παραμείνει καθώς υπήρξε αυτόματη αγορά, ενώ αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο τη σεζόν που μας έρχεται ο Γιάγκουσιτς.

Ερωτηματικό ο Πελίστρι, το πιο πιθανό είναι να παραμείνει, καθώς ο οργανισμός πρέπει να “σηκώσει” το παιδί και να το επαναφέρει. Δεν έχει νόημα να πωληθεί στο σημερινό του status, καθώς ο Παναθηναϊκός θα βγει χαμένος τόσο οικονομικά όσο και αγωνιστικά. Δεδομένα, ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί εδώ έναν πλάγιο στα δεξιά, ίσως με αριστερό πόδι.

Ο Ντέσερς θα αργήσει να μπει στην προετοιμασία, ο Σβιντέρσκι οδεύει στην Πολωνία, ενώ ο Πάντοβιτς δεν αναμένεται να συνεχίσει. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται φορ.

Το μπάτζετ της περασμένης σεζόν

Αν κάνουμε τις προσθέσεις, ο Παναθηναϊκός τη σεζόν που μας πέρασε έδωσε στους ποδοσφαιριστές του, χωρίς τους φόρους, λίγο πάνω από 34.000.000 ευρώ. Με βάση την απόδοση του οργανισμού όμως, δεν υπάρχει αναλογία με βάση το ποσό που δόθηκε. Τα χρήματα δεν διανεμήθηκαν σωστά, υπήρχαν αρκετές παράλογες κινήσεις και καμία ισορροπία.

Οι αποχωρήσεις

Ο Παναθηναϊκός τις προηγούμενες ημέρες αποχαιρέτησε κάποιους αθλητές. Τα συμβόλαια που ολοκληρώθηκαν δεν ανανεώθηκαν, ενώ οι περισσότεροι δανεισμοί ολοκληρώθηκαν. Από αυτές τις αποχωρήσεις, ο Παναθηναϊκός εξοικονομεί πάνω από 5.000.000 ευρώ.

Ο Μπακασέτας και... οι άλλοι

Αν προσθέσουμε και το συμβόλαιο του Τάσου Μπακασέτα που μάλλον δεν θα συνεχίσει, το ποσό φτάνει τα 7.000.000 ευρώ. Ίσως λίγο λιγότερο, καθώς ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να καλύψει και ένα μέρος των χρημάτων του, αν δεν βρει ο αρχηγός του στην αγορά ισόποση προσφορά.

Με τον Τόνι Βιλένα το αστείο έχει τραβήξει αρκετά. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει άκρη, αν καταφέρει και απαλλαγεί από το συμβόλαιό του θα έχει εξοικονομήσει ένα ποσό στα 9.000.000 συνολικά, περίπου το 1/3 του μπάτζετ!!

Ο Σβιντέρσκι βρίσκεται στην έξοδο, ο Σισοκό και αυτός πρέπει να αποχωρήσει. Αν προστεθούν και αυτά τα 2.600.000, ο Παναθηναϊκός θα φτάσει να εξασφαλίσει από τις αποχωρήσεις 11.500.000.

Σιώπης και Γέντβαϊ δύσκολα θα βρίσκονται στα πλάνα του Νίστρουπ. Τα 13.500.000 που θα εξοικονομηθούν αν αποχωρήσουν οι παραπάνω αθλητές είναι τρομερά μεγάλο ποσό.

Μπάτζετ 26-27

Αν κάνουμε τις πράξεις, αν οι παίκτες που αποχωρήσουν είναι οι παραπάνω, που είναι και αρκετά πιθανό, βλέπουμε πως το μπάτζετ της νέας σεζόν αφήνει περιθώρια για καλύτερη κατανομή σε πρώτη φάση. Τα περίπου 15.000.000 για μισθούς που θα είναι διαθέσιμα, αρκούν χωρίς να κάνεις αύξηση των μισθών των αθλητών, για να παρουσιάσεις μια απόλυτα ορθολογική και ισορροπημένη ομάδα. Ίσως υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις, όμως ο Παναθηναϊκός φέτος έχει τις προϋποθέσεις να κάνει κάτι καθαρά ποδοσφαιρικό με λογική.