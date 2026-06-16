Οι Σπερς θα διατηρήσουν τον Φοξ - Κομβικός στα πλάνα του οργανισμού

Παρά τις κακές του εμφανίσεις στους τελικούς του ΝΒΑ, οι Σαν Αντόνιο Σπερς αναμένεται να διατηρήσουν στο ρόστερ τους τον ΝτεΆαρον Φοξ.

O ΝτεΆαρον Φοξ δεν μπόρεσε να βοηθήσει τους Σαν Αντόνιο Σπερς στους τελικούς του ΝΒΑ, καθώς δεν κατάφερε να κάνει το step-up όταν μετρούσε απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς.

Σε 21 ματς στα play-offs είχε κατά μέσο όρο 15,6 πόντους με ποσοστό ευστοχίας 41,4%, ενώ στους τελικούς είχε 12,8 πόντους με 34,3% ποσοστό ευστοχίας. Έτσι, αρκετοί άρχισαν να αναρωτιούνται αν οι Σπερς θα διατηρήσουν στο ρόστερ τους τον Φοξ ή αν θα προσπαθήσουν να τον παραχωρήσουν μέσω trade.

Ωστόσο, ο Μπράιαν Ουίντχορστ έβαλε τέλος στις φήμες. Τόνισε πως ο οργανισμός συνεχίζει να πιστεύει στον point guard και θεωρεί πως θα είναι κομβικός τα επόμενα χρόνια. «Ξέρω πως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το αν θα κάνουν κάτι με τον ΝτεΆαρον Φοξ αλλά τον έχουν επιλέξει ως τον βασικό τους point guard. Και πιστεύω θα παραμείνουν σε αυτή την στάση» ανέφερε ο γνωστός δημοσιογράφος.

Θυμίζουμε πως ο Φοξ το 2025 υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι την σεζόν 2029-30 έναντι 228.630,528 δολαρίων.