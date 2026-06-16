Ερασιτέχνης Ιωνικός «Οταν μια ομάδα έχει τέτοιο κόσμο, τέτοιο γήπεδο και τέτοια τεράστια ιστορία, δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ»!

Η ομάδα της Νίκαιας μπαίνει σε μία νέα εποχή μετά την αποχώρηση της οικογένειας Τσιριγώτη.

Ο ποδοσφαιρικός Ιωνικός αλλάζει σελίδα με τον Ερασιτέχνη να ενημερώνει για τις εξελίξεις:

«Προς τον κόσμο, τους φιλάθλους και τα μέλη του συλλόγου μας.

Φίλες και φίλοι του Ιωνικού, Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη Ιωνικού Νικαίας αισθάνεται την υποχρέωση να επικοινωνήσει υπεύθυνα μαζί σας, με σκοπό την πλήρη και έγκυρη ενημέρωσή σας σχετικά με το ποδοσφαιρικό τμήμα της ομάδας μας. Τις τελευταίες ημέρες διαδίδονται δεξιά και αριστερά διάφορες φήμες και ανυπόστατα σενάρια.

Καλούμε τον κόσμο του Ιωνικού να μην πιστεύει οτιδήποτε ακούγεται ή γράφεται, παρά μόνο τις επίσημες τοποθετήσεις του Δ.Σ. Η πραγματικότητα για τις επαφές μας είναι η εξής: Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί συγκεκριμένες επαφές με τρεις (3) υποψήφιους επενδυτές.

Παράλληλα, έχει υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία και με άλλους ανθρώπους που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, δεν υπάρχει τίποτα οριστικό ή ανακοινώσιμο. Δεσμευόμαστε κατηγορηματικά ότι μόλις υπάρξει μια επίσημη, σοβαρή και ολοκληρωμένη πρόταση στα χέρια μας, ο κόσμος του Ιωνικού θα είναι ο πρώτος που θα ενημερωθεί άμεσα για όλες τις εξελίξεις.

Τίποτα δεν θα γίνει πίσω από κλειστές πόρτες. Κάλεσμα στα μέλη: Η ώρα της ευθύνης Για τον λόγο αυτό, απευθύνουμε σαφές κάλεσμα σε όλα τα μέλη του Ιωνικού να είναι σε απόλυτη ετοιμότητα. Ζητάμε από τα μέλη να τακτοποιηθούν ταμειακά για το έτος 2026, καθώς υπάρχει σοβαρή πιθανότητα το αμέσως επόμενο διάστημα να κληθούν να ψηφίσουν και να αποφασίσουν οι ίδιοι για το μέλλον του ποδοσφαιρικού μας τμήματος.

Η δημοκρατία και η φωνή των μελών μας είναι η εγγύηση του συλλόγου. Καθαρό ΑΦΜ – Χωρίς βάρη για το μέλλον Μετά από άμεση επικοινωνία του Δ.Σ. με την οικογένεια Τσιριγώτη, λάβαμε την κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι το ΑΦΜ της ΠΑΕ δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ.

Το στοιχείο αυτό είναι πεντακάθαρο, πλήρως προσβάσιμο και εύκολα ελέγξιμο από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Αυτό σημαίνει ότι όταν η ομάδα μας πάρει ξανά τον δρόμο της ανόδου, δεν θα αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα ή κόλλημα για τη δημιουργία της νέας ΠΑΕ.

Το γήπεδό μας: Ένα στολίδι για τη Νίκαια Ο κόσμος της Νίκαιας επιστρέφει στο σπίτι του. Το γήπεδό μας, το οποίο άφησε ως παρακαταθήκη η οικογένεια Τσιριγώτη, αποτελεί –με τη συνεχή βοήθεια και συνεργασία του Δήμου– ένα πραγματικό στολίδι. Είναι ένα γήπεδο έτοιμο να σταθεί σε όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες, έχοντας ακόμα μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης για το μέλλον.

Όταν μια ομάδα έχει τέτοιο κόσμο, τέτοιο γήπεδο και τέτοια τεράστια ιστορία, δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ!

Δυνατός Ερασιτέχνης σε όλα τα μέτωπα Η δύναμη του Ιωνικού είναι ο κόσμος του και ο Ερασιτέχνης πρέπει να είναι πανίσχυρος σε όλα τα επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση βρίσκεται σε απόλυτη εγρήγορση: Έχουμε ήδη έρθει σε συμφωνία με τις διοικητικές επιτροπές και άλλων τμημάτων του συλλόγου μας, οι οποίες και θα ανακοινωθούν επίσημα μέσα στις επόμενες ημέρες, επιβεβαιώνοντας τη συνολική αναγέννηση του Α.Ο. Ιωνικού. Είναι η ώρα να αφήσουμε στην άκρη την παραφιλολογία. Είναι η ώρα όλοι μαζί –διοίκηση, μέλη, οπαδοί και η πόλη ολόκληρη– να αγκαλιάσουμε και να συσπειρωθούμε γύρω από το Αστέρι. Γύρω από τη μεγαλύτερη ομάδα της πόλης.

*Με εκτίμηση, Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο. Ιωνικού Νικαίας».