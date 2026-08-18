Eurobasket U16: Ο Μπερουέ, ο Γιασικεβίτσιους, ο Μπάρλος και οι άλλοι

Η FIBA έκανε ένα αφιέρωμα στους δέκα παίκτες που ξεχώρισαν στο Eurobasket U16 και φυσικά ο Ανδρέας Μπάρλος δεν έλειπε από την λίστα.

Το Eurobasket U16 ολοκληρώθηκε και η FIBA έκανε ένα αφιέρωμα για τους δέκα παίκτες που «έλαμψαν».

Ο Ανδρέας Μπάρλος ήταν εκπληκτικός και ολοκλήρωσε το τουρνουά έχοντας κατά μέσο όρο 16,9 πόντους, 3,6 ριμπάουντ, 3,3 ασίστ, 2,3 κλεψίματα και 0,6 μπλοκ. Ήταν στο Τop-10 των σκόρερ και εκτέλεσε με 42,5% από το τρίποντο. Φυσικά, ήταν καθοριστικός για την Εθνική, η οποία τερμάτισε στην έκτη θέση.

Ο Μπένζαμιν Μπερουέ της Λετονίας είχε κατά μέσο όρο double-double με 23,6 πόντους, 15 ριμπάουντ, 4,1 ασίστ, 3,6 μπλοκ και 0,3 κλεψίματα. Αναδείχθηκε MVP, πρώτος σκόρερ, ριμπάουντ και μπλοκέρ, οδηγώντας την χώρα του στο πρώτο της Eurobasket U16.

Ο Ντανιέλιους Γιασικεβίτσιους της Λιθουανίας είχε 16,9 πόντους, 7,3 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 2,7 κλεψίματα. Ήταν παίκτης «κλειδί» για την ομάδα του και ήταν στην All-Star Five. Μάλιστα, ήταν δεύτερος στις ασίστ, ενώ βρέθηκε στο Top-5 των κλεψιμάτων και στο Τop-10 του σκοραρίσματος.

Ο Μεσιέ-Γκουεθάν Ιουάνι της Γαλλίας μέτρησε 14,1 πόντους, 9,4 ριμπάουντ, 3,1 ασίστ, 1,4 κλεψίματα και 0,3 μπλοκ. Στους ομίλους δεν κατάφερε να ξεχωρίσει, αλλά στα τελευταία τέσσερα ματς είχε 18,3 πόντους και 10,5 ριμπάουντ.

Ο Μάρκους Γιάχοβιτς της Λετονίας ολοκλήρωσε το Ευρωμπάσκετ U16 με 18,1 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 0,3 μπλοκ. Ήταν στην All-Star Five, ενώ πέτυχε και τα περισσότερα τρίποντα στο τουρνουά έχοντας ποσοστό που τον έβαλε στο Top-5.

Ο Ρις Ρόμπινσον της Ισπανίας είχε 11,4 πόντους, 3,4 ασίστ, 2,4 ριμπάουντ, 1,1 κλεψίματα και 0,1 μπλοκ. Κατάφερε να οδηγήσει την Ισπανία ξανά στο βάθρο και έκανε φανερή την παρουσία του και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Μάλιστα, στον προημιτελικό με την Πολωνία είχε 17 πόντους και 5 ασίστ.

Ο Σεμπάστιαν-Πετρού Λαπούστ της Ρουμανίας μέτρησε 20 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6,9 ασίστ, 5 κλεψίματα και 0,9 μπλοκ. Ήταν τρίτος σε πόντους και ασίστ, έκτος σε ριμπάουντ και πρώτος σε κλεψίματα. Ήταν ο πιο επιδραστικός παίκτης της χώρας του και έγινε μόλις ο πέμπτος που πετυχαίνει triple-double στην ιστορία του Eurobasket U16 (34 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 10 κλεψίματα κόντρα στην Λιθουανία).

Ο Γιόχαν Μέινμπεργκ της Γερμανίας τελείωσε την διοργάνωση με 9,3 πόντους, 8,4 ριμπάουντ, 2,4 μπλοκ, 1,4 κλεψίματα και 0,7 ασίστ. Αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους ψηλούς του τουρνουά, όντας πέμπτος στα ριμπάουντ και δεύτερος στα μπλοκ, ενώ εκτέλεσε με 75,7%.

Ο Κούζεϊ Μπαϊσάλ της Τουρκίας είχε 10,7 πόντους, 8,6 ασίστ, 3,6 ριμπάουντ, 2,4 κλεψίματα και 0,1 μπλοκ. Ολοκλήρωσε το Eurobasket U16 όντας πρώτος στις ασίστ και έδειξε πως είναι από τους κορυφαίους play-makers της ηλικίας τους.

Ο Μαόρ Σέλα του Ισραήλ είχε 16,4 πόντους, 6,9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1,9 μπλοκ και 1 κλέψιμο. Έγινε ο έκτος παίκτης της διοργάνωσης που πετυχαίνει triple-double (27 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ) απέναντι στο Βέλγιο, ενώ ήταν στο Top-10 των πόντων και στο Τop-5 των μπλοκ.