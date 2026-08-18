Λούνεϊ: «Έχω έξτρα κίνητρο, θέλω να είμαι από τους κορυφαίους στην λίγκα»

Ο Κέβον Λούνεϊ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στους στόχους που έχει για τη φετινή σεζόν με τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Κέβον Λούνεϊ θα συνεχίσει την καριέρα του στους Λος Άντζελες Λέικερς. Ο 30χρονος θα είναι ο back-up σέντερ των «Λιμνανθρώπων» πίσω από τον Ουόκερ Κέσλερ και σε δηλώσεις του στάθηκε στους στόχους του.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο «ESPN LA 710» τόνισε πως θέλει να είναι από τους καλύτερους ριμπάουντερ της λίγκας, αλλά γενικότερα από τους καλύτερους ρολίστες. Ακόμη, υπογράμμισε πως θέλει να αγωνιστεί σε όλα τα ματς και να δείξει ότι μπορεί να είναι… Ironman.

«Μόλις ήρθα στην ομάδα. Έχω ένα έξτρα κίνητρο, θέλω απλώς να δείξω στον κόσμο τι μπορώ να κάνω. Θέλω να είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στα επιθετικά ριμπάουντ, ένας από τους καλύτερους ριμπάουντερ της λίγκας. Θέλω να είμαι ένας από τους καλύτερους ρολίστες στη λίγκα. Θέλω να δώσω πολλή ενέργεια από τον πάγκο μας και να προσφέρω και σε επίπεδο ηγεσίας.

Στόχος μου κάθε χρόνο είναι πάντα να παίζω σε όλα τα παιχνίδια και να έχω σταθερή απόδοση. Πέρσι είχα κάποιους τραυματισμούς, οπότε δεν κατάφερα να πετύχω αυτόν τον στόχο. Φέτος θέλω να επιστρέψω στον σωστό δρόμο, να αποδείξω ξανά την αξία μου και να δείξω ότι είμαι... Ironman, ότι είμαι σκληρός και ότι είμαι ένας από τους καλύτερους ριμπάουντερ της λίγκας» δήλωσε.