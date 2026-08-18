Σίφνος: Αυτό είναι το νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που έχασε τη ζωή του από τη συντριβή του ελικοπτέρου

Ο Alexander Cromie και η Marie Ebert είναι το νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία που έχασε τη ζωή του στη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο, την ώρα που βρισκόταν στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος.

Οι δύο Βρετανοί, οι οποίοι σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης ήταν περίπου 30 ετών, επέβαιναν σε ιδιωτικό ελικόπτερο που λειτουργούσε ως ταξί, όταν αυτό συνετρίβη τη Δευτέρα κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού. Τη ζωή του έχασε και ο χειριστής του, Γιώργος Ράικος.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο το ελικόπτερο να αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα πριν από τη συντριβή, χωρίς ωστόσο να έχει εξακριβωθεί ακόμη τι ακριβώς οδήγησε στην τραγωδία.

Ο Alexander Cromie εργαζόταν ως αντιπρόεδρος στον τομέα Private Wealth Solutions της Blackstone στο Λονδίνο. Η εταιρεία, σε δήλωσή της στη Daily Mail, εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατο του στελέχους της και της συζύγου του.

«Είμαστε συγκλονισμένοι από τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ο συνάδελφός μας Alex Cromie και η σύζυγός του Marie Ebert, οι οποίοι γιόρταζαν το ταξίδι του μέλιτος», ανέφερε μεταξύ άλλων η Blackstone.

Μέσω DNA η ταυτοποίηση των θυμάτων

Οι τρεις σοροί εντοπίστηκαν απανθρακωμένες, καθώς αμέσως μετά την πρόσκρουση του ελικοπτέρου στο έδαφος εκδηλώθηκε φωτιά. Για τον λόγο αυτό, η επίσημη ταυτοποίησή τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω DNA, ενώ θα ακολουθήσει νεκροψία-νεκροτομή και για τα τρία θύματα.

Καθώς δεν βρίσκονται συγγενείς τους στην Ελλάδα, στη διαδικασία αναμένεται να υπάρξει συνεργασία και με την αρμόδια πρεσβεία.

Τα σενάρια για την τραγωδία

Την πραγματογνωμοσύνη για το αεροπορικό δυστύχημα αναλαμβάνει ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ).

Οι ερευνητές θα εξετάσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η συντριβή.

Μεταξύ των σεναρίων που βρίσκονται στο τραπέζι είναι εκείνα της μηχανικής βλάβης αλλά και του ανθρώπινου παράγοντα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει οριστικό συμπέρασμα για τα αίτια της τραγωδίας.

Πηγή: ieidiseis.gr