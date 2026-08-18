Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα προετοιμασίας του Ολυμπιακού ενόψει της νέας σεζόν, με τους «ερυθρόλευκους» να ξεκινούν τις επίσημες υποχρεώσεις τους στις 18-19/9.

Ο Ολυμπιακός έκανε γνωστό το πρόγραμμα τις προετοιμασίας τους. Στις 20/8 οι παίκτες θα περάσουν από εργομετρικές εξετάσεις και στις 21/8 θα υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ στην συνέχεια θα ξεκινήσουν οι προπονήσεις.

Στις 30/8 θα γίνει το πρώτο φιλικό, ενώ στις 4-6/9 ο Ολυμπιακός θα είναι στην Κρήτη για το 6ο Crete International Basketball Tournament. Ακολουθεί στις 11-13/9 το International Basketball Tournament Cyprus - «ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΝΔΡΙΩΤΗΣ».

Στις 18-19/9 ξεκινούν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις με το Super Cup της Euroleague, ενώ στις 24/9 θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με την Μπασκόνια.

Στις 26-27/9 θα γίνει το Super Cup της Ελλάδας και στις 29/9 οι «ερυθρόλευκοι» θα κοντραριστούν εκτός έδρας με την Ζαλγκίρις Κάουνας. Τέλος, στις 1/10 ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσε εκτός έδρας την Βίρτους Μπολόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της προετοιμασίας του Πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδος, Ολυμπιακού, έχει ξεκινήσει!

Οι παίκτες που δεν απουσιάζουν λόγω υποχρεώσεων με τις Εθνικές ομάδες των χωρών τους θα υποβληθούν στις 20 και 21 Αυγούστου σε εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν τις προπονήσεις.

Ο Σεπτέμβριος είναι ιδιαίτερα «καυτός» για την ομάδα μας, καθώς εκτός από δυνατά τουρνουά, περιλαμβάνει και πολλές επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

20/08 Εργομετρικές εξετάσεις

21/08 Ιατρικές εξετάσεις

30/08 Φιλικός αγώνας

04-06/09 6ο Crete International Basketball Tournament

11-13/09 International Basketball Tournament Cyprus - «ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΝΔΡΙΩΤΗΣ»

18-19/09 Super Cup - Euroleague

24/09 Baskonia Vs Olympiacos (Euroleague)

26-27/09 Super Cup - GBL

29/09 Zalgiris Kaunas - Olympiacos (Euroleague)

01/10 Virtus Bologna - Olympiacos (Euroleague)