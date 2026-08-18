Μάβερικς: Συνάντηση του Τόμπσον με τον Ουτζίρι για το μέλλον του

Ο Κλέι Τόμπσον έχει ήδη συναντηθεί με τον GM των Ντάλας Μάβερικς, Μασάι Ουτζίρι, ώστε να συζητήσουν για το μέλλον του.

Ο Κλέι Τόμπσον δεν έχει καταφέρει να προσφέρει στους Ντάλας Μάβερικς όσα θα ήθελαν και πλέον το μέλλον του στην ομάδα μόνο βέβαιο δεν είναι.

Μαϊάμι Χιτ και Λος Άντζελες Λέικερς ενδιαφέρονται για την απόκτησή του και δεν αποκλείεται το πρώτο τζάμπολ της νέας σεζόν να τον βρει μακριά από το Ντάλας.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν, ο Τόμπσον έχει συναντηθεί με τον General Manager, Μασάι Ουτζίρι. Το δημοσίευμα δεν αναφέρει πως κατέληξαν οι επαφές με τον πρόεδρο και σύμφωνα με πηγές κοντά στους δυο τους, παραμένει αβέβαιο αν θα γίνει trade, αν θα υπάρξει buy-out ή αν θα ξεκινήσει τη σεζόν με τους «Μαβς».