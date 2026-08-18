Σαλαμίνα: Από αμέλεια ηλικιωμένης η φωτιά στα Περιστέρια, μαρτυρία για εμπρησμό για την πυρκαγιά στα Σελίνια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής για τα αίτια της φωτιάς στα Περιστέρια της Σαλαμίνας από την οποία έχασε τη ζωή του ένα ζευγάρι ηλικιωμένων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η μεγάλη φωτιά στα Περιστέρια της Σαλαμίνας φαίνεται, με τα έως τώρα δεδομένα, να οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης κατοίκου της περιοχής.

Η γυναίκα φέρεται να χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα και λόγω των ανέμων που έπνεαν στην περιοχή η φλόγα επεκτάθηκε γρήγορα στη δασική περιοχή.

Οι ερευνητές της Πυροσβεστικής που έκαναν πολύωρες αυτοψίες στο σημείο της πυρκαγιάς, εντόπισαν το σημείο όπου έγινε η έναρξη της φωτιάς στην οδό Ανδρομάχης. Περίπου 150 μέτρα από εκεί βρέθηκαν απανθρακωμένοι οι δύο ηλικιωμένοι.

Στην περιοχή υπάρχουν δύο σπίτια και στο ένα από αυτά διαμένει η συγκεκριμένη ηλικιωμένη που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Οι αστυνομικοί πήραν από το σπίτι αναπτήρες και καρβουνάκια για να εξεταστούν αλλά και τμήματα καλωδίων.

Όσον αφορά στο έτερο πύρινο μέτωπο στα Σελίνια, οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής έχουν στη διάθεσή τους μαρτυρία, που θεωρείται αξιόπιστη, για εμπρησμό.