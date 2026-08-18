Ξεκίνημα με Πύργο ο Ατρόμητος, στην ίδια κατηγορία Ρέντινγκ και Γουίκομ

Για τον 2ο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Πύργο. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθούν απευθείας πέναλτι. Για την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Λιγκ Τρόφι, η Ρέντινγκ φιλοξενεί την ίδιας κατηγορίας (Α’) Γουίκομ.

Τα 8 τελευταία επίσημα παιχνίδια του Ατρομήτου συνοδεύτηκαν από Over.

Ο Ατρόμητος έχασε 2-1 από την ΑΕ Λεμεσού και 1-0 από τον Λεβαδειακό στα δύο πιο πρόσφατα φιλικά του. Στο τελευταίο ο Τσούμπερ, ο οποίος στο φινάλε του πρωταθλήματος σημείωσε 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο επί του Πανσερραϊκού, αστόχησε σε πέναλτι. Στο ματς με τους Βοιωτούς ο Ντούσαν Κερκέζ ξεκίνησε με 7 Έλληνες, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο πέρασαν ακόμη 8. Η ομάδα του Περιστερίου τερμάτισε 1η πέρσι στα πλέι άουτ. Στη Σούπερ Λιγκ 2 θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Πύργος, ο οποίος ολοκλήρωσε στη 2η θέση την παρουσία του στα τελικά πλέι οφ της Γ’ Εθνικής, αφού είχε τερματίσει πρώτος στον 4ο όμιλο και στη συνέχεια στη 2η φάση του γκρουπ. Στον πάγκο του συνεχίζει ο 42χρονος Νώντας Κουτρομάνος. Στο τελευταίο του φιλικό έχασε 2-0 από τον Αστέρα Τρίπολης. Έχει αρκετά νέα πρόσωπα στο ρόστερ του, με τον 36χρονο Ροντρίγκο Εραμούσπε (ΠΑΣ Γιάννινα, Λεβαδειακός, Ηρακλής) να είναι ένα από αυτά. Η νίκη του Ατρομήτου σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ δημιουργούν ένα combo με υψηλή απόδοση.

Αν το ματς του Λιγκ Τρόφι λήξει χωρίς νικητή ακολουθούν πέναλτι και η ικανότερη θα πάρει έναν ακόμη βαθμό. Η Ρέντινγκ ξεκίνησε με ισοπαλία απέναντι στην Μπρόμλεϊ τις επίσημες υποχρεώσεις της, για τον 1ο γύρο του Λιγκ Καπ. Το ματς οδηγήθηκε στα πέναλτι, όπου πήρε την πρόκριση, και έτσι σε μία εβδομάδα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας για τον 2ο γύρο τη Στίβενεϊτζ, η οποία απέκλεισε με 2-1 τη Γουίκομ. Το Σάββατο που μας πέρασε υποδέχτηκε τη Λούτον για την πρεμιέρα της Α’ Αγγλίας και έχασε 4-3, αν και προηγήθηκε 3-1 στο α’ ημίχρονο με χατ τρικ του συνεπή στο σκοράρισμα, 31χρονου Μάριοτ. Μετά από τον αποκλεισμό της στο Λιγκ Καπ, η Γουίκομ πήρε 1-1 την πρώτη αγωνιστική της Λιγκ 1 από την Μπλάκπουλ, δεχόμενη το γκολ της ισοφάρισης στο 77’. Είχε προηγηθεί στο 7’ με τον Νιγηριανό Ογιεντίνμα, ο οποίος ξεκίνησε από τη Μίλγουολ και συμπλήρωσε 7 χρόνια στη Γούικομ, αν και όχι συνεχόμενα.

Οι 2 από τις 3 συναντήσεις της Ρέντινγκ με τη Γουίκομ στο Λιγκ Καπ έληξαν ισόπαλες. Αγωνίζονται εδώ και μία τριετία στην ίδια κατηγορία, ενώ και οι 2/4 τελευταίες μονομαχίες τους στη Λιγκ 1 έληξαν χωρίς νικητή. Πιθανή μία ακόμη μοιρασιά.

801. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΠΥΡΓΟΣ 1&G 3,30

805. ΡΕΝΤΙΝΓΚ - ΓΟΥΙΚΟΜ Χ 3,55