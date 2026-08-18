Επίσημο: Βοηθός προπονητή στον Ερυθρό Αστέρα ο Κάλινιτς

Χθες (17/8) ο Νίκολα Κάλινιτς ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση. Ωστόσο, ανέφερε πως δεν θα αποχωρήσει από τον Ερυθρό Αστέρα. Αντιθέτως, θα παραμείνει στην ομάδα ως βοηθός προπονητή.
Με ανακοίνωσή του ο σερβικός σύλλογος το επιβεβαίωσε και έτσι ο 34χρονος θα βρίσκεται στο staff του Ιμπόν Ναβάρο τη νέα σεζόν.
Our legend, Nikola Kalinić continues his basketball story in red and white! Thank you for all the unforgettable memories, energy, trophies and moments! Let’s go together into the next chapter! 🔴⚪️— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) August 18, 2026
Један од највећих играча у историји Црвене звезде, Никола Калинић завршио је у… pic.twitter.com/nhhbDCbAzS