Επίσημο: Βοηθός προπονητή στον Ερυθρό Αστέρα ο Κάλινιτς

Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε επίσημα πως ο Νίκολα Κάλινιτς θα συνεχίσει στον σύλλογο ως βοηθός προπονητή.

Χθες (17/8) ο Νίκολα Κάλινιτς ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση. Ωστόσο, ανέφερε πως δεν θα αποχωρήσει από τον Ερυθρό Αστέρα. Αντιθέτως, θα παραμείνει στην ομάδα ως βοηθός προπονητή.

Με ανακοίνωσή του ο σερβικός σύλλογος το επιβεβαίωσε και έτσι ο 34χρονος θα βρίσκεται στο staff του Ιμπόν Ναβάρο τη νέα σεζόν.