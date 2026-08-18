Λιμνιάτης: «Έχουμε όλα τα φόντα για να βρεθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Γιώργος Λιμνιάτης, εκ των άμεσων συνεργατών του Βασίλη Σπανούλη στην Εθνική Ανδρών, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio και μίλησε για την προσπάθεια της «επίσημης αγαπημένης» και τα κρίσιμα παιχνίδια απέναντι σε Ουκρανία (28/08) και Ισπανία (31/08).

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για τα δύο παιχνίδια του επερχόμενου «παραθύρου» με Ουκρανία και Ισπανία: «Είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Εμείς σκεφτόμαστε πρώτα απ’ όλα το ματς με την Ουκρανία, που είναι πολύ σημαντικό για ‘μας. Το ζητούμενο είναι στην προετοιμασία να μπορέσουμε να γίνουμε ομάδα. Είμαστε υποχρεωμένοι να παρουσιάσουμε μία όσο το δυνατόν πιο συμπαγής ομάδα. Σίγουρα αυτό που πάντοτε υπερκαλύπτει τις όποιες αδυναμίες και μπορείς να έχεις στο “χτίσιμο” της ομάδας είναι η ενέργεια, η ένταση και η θέληση για τη νίκη».

Για το παιχνίδι με την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετονίας: «Είναι “do or die” ματς για εμάς. Η ενέργεια, η θέληση και η επιθυμία για κάθε μπάλα είναι πολύ βασικά στοιχεία για να μπορέσουμε να πάρουμε τη νίκη. Από ‘κει και πέρα, κάποιες επί μέρους λεπτομέρειες είναι επίσης σημαντικές. Είναι δεδομένο πως ο τρόπος που θ’ αντιμετωπίσουμε τον Μίχαϊλιουκ τακτικά είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί είναι ένας παίκτης με πολύ μεγάλη ποιότητα. Στο προηγούμενο “παράθυρο” σκόραρε πάρα πολλούς πόντους, παίρνει πολλές προσπάθειες. Έχουν και ένα νέο παιδί, τον Σούλγκα, που έχει έρθει απ’ τη G-League. Είναι παίκτης με ικανότητα, ο οποίος ήταν στους Μπόστον Σέλτικς. Ένα ακόμα σημαντικό παιδί είναι ο Κόβλιαρ, ο οποίος δίνει τον ρυθμό και έχει ικανότητα σε δημιουργία και εκτέλεση. Ο Κόβλιαρ και ο Μίχαϊλιουκ είναι πολύ σημαντικοί για την Ουκρανία. Πρέπει, επίσης, να ματσάρουμε την αθλητικότητα και τη δύναμη, γιατί η Ουκρανία έχει μέγεθος, μεγάλη ένταση και παίζει με πολλή επαφή».

Για τα δύο φιλικά ματς με Πολωνία (22/08) και Κύπρο (24/08): «Μέσα απ’ τα φιλικά παιχνίδια βρίσκεις ρυθμό και έχεις χρόνο να διορθώσεις τυχόν λάθη που μπορεί να γίνουν. Θα έχουμε χρόνο να διορθώσουμε ό,τι έχουμε κάνει λάθος ή δεν εκτελέσαμε σωστά σύμφωνα με όλα όσα δουλέψαμε στην προετοιμασία, έτσι ώστε να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για τα επίσημα».

Για το πού έχουν ρίξει το βάρος στην προετοιμασία: «Είναι συνδυασμός πραγμάτων. Πρέπει να βρούμε ρυθμό μέσα απ’ το “πέντε-εναντίον-πέντε”, με πολύ πάνω-κάτω σταδιακά στην προπόνηση. Δε μπήκαμε απ’ το ξεκίνημα σ’ αυτό, ώστε τα παιδιά να βρουν τις ανάσες τους μέσα απ’ τις επαφές και να μπορούν να βρουν φυσική κατάσταση και ρυθμό σε άμυνα κι επίθεση. Μιλάμε για παίκτες υψηλού επιπέδου, επομένως πάμε σε κάποια κομμάτια τακτικής και ρυθμό πάνω-κάτω, για να μπορέσουν να βρουν τις ανάσες».

Για τη διάρκεια και σταθερότητα στους αγώνες: «Είναι δεδομένο πως επειδή και το ρόστερ είναι πιο γεμάτο σε σχέση με το προηγούμενο “παράθυρο” αυτό μάς δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μεγαλύτερο rotation. Το rotation βοηθάει μια ομάδα, ανάλογα με τα σχήματα που έχει, να κρατάει την ένταση σε υψηλό επίπεδο».

Για το «βαρύ» πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της σεζόν: «Ιδιαίτερα τα παιδιά που έχουν ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όχι μόνο Ευρωλίγκα, έχουν πάντα διπλά ματς. Είναι συσσωρευτική η κόπωση για τους παίκτες. Από ‘κει και πέρα, είναι επαγγελματίες και, επειδή είναι καλοκαίρι, πρέπει πάντοτε να έρχονται έτοιμοι στην Εθνική ώστε να μπουν πιο γρήγορα και να βρούμε ρυθμό».

Για το ότι η Ελλάδα είναι απ’ τις χώρες που ξέρουν ν’ αντεπεξέρχονται σε παιχνίδια «τελικούς»: «Και τα παιδιά έχουν περάσει απ’ τη διαδικασία αυτή, είτε από τις Εθνικές είτε από τα σωματεία τους. Σε μια χρονιά σίγουρα θα βρεθείς σε δύσκολη θέση με την ομάδα σου. Υπάρχει ένα ρόστερ με πολύ μεγάλη εμπειρία και, μάλιστα, εμπειρία διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων. Έχουμε όλα τα φόντα να δείξουμε καλό πρόσωπο και να κάνουμε αυτό που πρέπει ώστε να πάρουμε πλεονέκτημα για την πρόκριση στο Παγκόσμιο. Η διαχρονική συνέπεια ξεχωρίζει τις πολύ καλές ομάδες απ’ τις άλλες ομάδες».