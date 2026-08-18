Κάρι για την 18η σεζόν του με τους Ουόριορς: «Είμαι ενθουσιασμένος»

Ο Στεφ Κάρι σε δηλώσεις του τόνισε πως είναι ενθουσιασμένος και ανυπομονεί για την 18η σεζόν της καριέρας του.

Ο Στεφ Κάρι θα συνεχίσει την καριέρα του στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και ετοιμάζεται για την 18η σεζόν του.

Ο «Σεφ Κάρι» έδωσε το «παρών» στο παιχνίδι των Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις απέναντι στις Ντάλας Ουίνγκς και κατά την τρίτη περίοδο προχώρησε σε δηλώσεις.

Εκεί, τόνισε πως είναι ενθουσιασμένος για τη νέα σεζόν και υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο την off-season.

«Είμαι ενθουσιασμένος. Θα αξιοποιήσουμε το υπόλοιπο της off-season, αλλά πιστεύω ότι έχουμε… ότι πολλούς παίκτες που επιστρέφουν σε καλή φυσική κατάσταση. Προσωπικά, νιώθω τυχερός που παίζω αυτό το παιχνίδι. Νιώθω καλά που αξιοποιώ την off-season, και όταν έρθει ο Σεπτέμβριος, ελπίζω αυτές οι κοπέλες να γιορτάζουν κάποια τρελά επιτεύγματα στο τέλος της δικής τους σεζόν και να περάσουν αμέσως στη δική μας» ανέφερε.