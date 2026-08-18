Στον Απόλλωνα Σμύρνης ο Κεχαλάρης

Μία σημαντική μεταγραφική ενίσχυση ανακοίνωσε ο Απόλλων Σμύρνης, ο οποίος εντάσσει στο δυναμικό της ανδρικής ομάδας υδατοσφαίρισης τον Γιάννη Κεχαλάρη.

Ο 24χρονος περιφερειακός είναι γέννημα-θρέμμα του ΠΑΟΚ, έκανε ντεμπούτο στην Α1 σε ηλικία 15 ετών και εξελίχθηκε σε έναν από τους σταθερότερους παίκτες του ελληνικού πρωταθλήματος, ενώ έγινε και αρχηγός του «δικεφάλου του βορρά». Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 24 ματς της Waterpolo League και σκόραρε 51 φορές και συνολικά την τελευταία πενταετία, απ΄ όταν απέκτησε ρόλο βασικού στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, είχε περίπου δύο γκολ μέσο όρο ανά αγώνα (266 τέρματα σε 138 αγώνες πρωταθλήματος).

Ο Κεχαλάρης υπήρξε διεθνής με όλες τις «μικρές» εθνικές ομάδες, με αποκορύφωμα τη συμμετοχή του στην εθνική εφήβων που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2018, στο Σομπατέλι της Ουγγαρίας (ήταν μάλιστα ο «βενιαμίν» εκείνης της ομάδας). Έχει κληθεί κατά καιρούς και σε προετοιμασίες της ανδρικής ομάδας, χωρία πάντως να έχει παίξει ποτέ.

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στην αθλητική μου καριέρα. Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα να εντάσσομαι σε έναν τόσο ιστορικό και σπουδαίο σύλλογο, όπως ο Απόλλων Σμύρνης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση, τον προπονητή και όλους τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο μου. Υπόσχομαι να δουλέψω σκληρά, ώστε να τους ανταποδώσω αυτή την εμπιστοσύνη», δήλωσε ο 24χρονος πολίστας, μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας του με την «αμφίβια ταξιαρχία».