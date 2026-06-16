Το «αντίο» του Σπλίτερ στους Μπλέιζερς: «Ήταν προνόμιο να δουλεύω δίπλα σας» (pic)

Ο Τιάγκο Σπλίτερ θα συνεχίσει την καριέρα του στους Σικάγο Μπουλς και είπε το δικό του «αντίο» στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

Ο Τιάγκο Σπλίτερ θα συνεχίσει την καριέρα του στους Σικάγο Μπουλς, με τον οργανισμό να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας τους. Μάλιστα, ο άλλοτε τεχνικός της Παρί φέρεται να έχει υπογράψει για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο 41χρονος κόουτς με μία ανάρτηση στα social media είπε το δικό του «αντίο» στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και ευχαρίστησε τους πάντες στον οργανισμό αλλά και τους οπαδούς για τον τρόπο που τον καλωσόρισαν από την πρώτη στιγμή.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Πόρτλαντ,

Αυτοί οι μήνες ήταν υπέροχοι, και ένιωσα πραγματικά καλοδεχούμενος από την πόλη από την πρώτη κιόλας μέρα. Ευχαριστώ όλους στον οργανισμό για την καθημερινή σας αφοσίωση και υποστήριξη από την πρώτη μέρα. Ευχαριστώ τους φιλάθλους για όλη την αγάπη και την ενθάρρυνση. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να γίνω μέρος αυτού του ταξιδιού.

Προς τους παίκτες, ευχαριστώ για την αφοσίωσή σας και τη σκληρή δουλειά κάθε μέρα. Ήταν προνόμιο να δουλεύω δίπλα σας.

Θα σας ξαναδώ.

Ευχαριστώ,

Τιάγκο».