«Τριετές το συμβόλαιο του Σπλίτερ στους Μπουλς»

Ο Τιάγκο Σπλίτερ θα συνεχίσει την καριέρα του στους Σικάγο Μπουλς και φέρεται να υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον οργανισμό.

Ο Τιάγκο Σπλίτερ έκανε ακόμα ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα του, καθώς όπως ανακοινώθηκε είναι ο νέος head coach των Σικάγο Μπουλς. Βέβαια, ο οργανισμός δεν ανακοίνωσε την διάρκεια του συμβολαίου του ή τις απολαβές του.

Σύμφωνα με τον Ντουάιτ Τζέινς, ο άλλοτε τεχνικός της Παρί υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους «Ταύρους», με τις απολαβές του να είναι λίγο κάτω από τα επτά εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο.

Θυμίζουμε πως ο Σπλίτερ ανέλαβε τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς ως υπηρεσιακός, αφού ο Τσόνσι Μπίλαπς συνελήφθη λόγω του σκανδάλου στοιχηματισμού.

Ο 41χρονος τεχνικός οδήγησε την ομάδα στην έβδομη θέση και στην πρώτη της συμμετοχή στα play-offs από το 2021. Ο Σαμς Σαράνια του «ESPN» ανέφερε πως οι Μπουλς τον επέλεξαν λόγω της ικανότητάς του να εξελίσσει παίκτες, λόγω του ότι το όρομά του είναι το ίδιο με αυτό του οργανισμού αλλά και λόγω των ηγετικών του ικανοτήτων και των μπασκετικών του γνώσεων.