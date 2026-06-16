Άρειος Πάγος για Γιωτόπουλο: «Δεν έχει εκφράσει μεταμέλεια - Καμία ηθική μεταστροφή»

Με ένα αναλυτικό σκεπτικό, το οποίο στηρίζεται στο γεγονός ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος δεν εξέφρασε ποτέ μεταμέλεια για τις πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε ούτε επέδειξε την απαιτούμενη καλή διαγωγή, ο Άρειος Πάγος ακύρωσε την απόφαση για την αποφυλάκισή του.

Έτσι, το ανώτατο δικαστήριο στέλνει εκ νέου στη φυλακή τον καταδικασμένο σε πολλάκις ισόβια για τη δράση της 17Ν, ζητώντας παράλληλα μια καινούργια δικαστική κρίση για την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αρμόδιο δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου αναίρεσε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, το οποίο είχε εγκρίνει την αποφυλάκιση υπό όρους του αποκαλούμενου «Λάμπρου» της οργάνωσης. Το ανώτατο δικαστήριο εστίασε την αξιολόγησή του στις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την αποφυλάκιση του Αλ. Γιωτόπουλου, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι αυτές δεν πληρούνταν.

Ειδικότερα, κρίθηκε ότι οι δικαστές του Πειραιά έκαναν εσφαλμένα δεκτή την αίτησή του, καθώς «η απόφαση τους δεν είχε «την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία», λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρχαν ήδη αντίθετες απορριπτικές προτάσεις από την πλευρά της Εισαγγελίας, αλλά και αντίστοιχη αρνητική απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστικού οργάνου.

Ο Άρειος Πάγος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συμπεριφορά που επέδειξε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος κατά τη διάρκεια της κράτησής του. Στο σκεπτικό αναφέρεται “πως ναι μεν ο βαρυποινίτης εστίασε την προσοχή του στην μόρφωσή του, κατορθώνοντας να βελτιώσεις τις ακαδημαϊκές του επιδόσεις, ωστόσο οι σπουδές του «στοιχειοθετούν την έννοια της εξωτερικά καλής συμπεριφοράς και όχι της καλής διαγωγής».

Σύμφωνα με το ανώτατο δικαστήριο, τόσο η ακαδημαϊκή του δραστηριότητα όσο και το γεγονός ότι δεν υπέπεσε σε πειθαρχικά παραπτώματα εντός του σωφρονιστικού καταστήματος, δεν συνεπάγονται αυτόματα την αποδοχή των κανόνων της έννομης τάξης. Το στοιχείο αυτό θεωρείται απαραίτητο για να αποδειχθεί ο πραγματικός σωφρονισμός και η εσωτερική αλλαγή του κρατουμένου. Επιπλέον, η απόφαση αναφέρεται και στις δημόσιες τοποθετήσεις του Αλ. Γιωτόπουλου μέσω επιστολών, οι οποίες κρίθηκε ότι έρχονται σε αντίθεση με την εικόνα ενός σωφρονισμένου κρατουμένου.

Αναφορικά με το ζήτημα της ηθικής μεταστροφής, εξετάστηκε επισταμένα το κατά πόσο ο καταδικασμένος έχει μετανιώσει κατά τη διάρκεια των ετών της φυλάκισής του, κάτι που θα αποδείκνυε τη ρήξη με το παρελθόν του. Όπως υπογραμμίζεται, ο ίδιος δεν επέδειξε ποτέ μεταμέλεια, ένα στοιχείο που εντοπίζεται ακόμη και στο ίδιο το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, το οποίο αναγνώριζε ότι ο καταδικασμένος «ουδέποτε αποδέχθηκε τις πράξεις του, ούτε εξέφρασε μεταμέλεια».

Παράλληλα, ο Άρειος Πάγος εξέτασε το νομικό καθεστώς που διέπει τις ποινές των πολυισοβιτών, αποφαινόμενος ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος υποχρεούται να εκτίσει το μέγιστο προβλεπόμενο όριο πραγματικής έκτισης, δηλαδή τα 25 έτη.

Συγκεκριμένα, το δικαστικό συμβούλιο βασίστηκε στις διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα, μέσω του οποίου «ρυθμίστηκε για πρώτη φορά, ρητά, προς κάλυψη του νομοθετικού κενού» το συγκεκριμένο ζήτημα. Όπως καταλήγει η απόφαση, η υποχρέωση της πραγματικής έκτισης των 25 ετών εφαρμόζεται και για αδικήματα τα οποία είχαν τελεστεί πριν από την 1η Ιουλίου 2019.

Πηγή: ethnos.gr