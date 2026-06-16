Μάβερικς και Μπλέιζερς θέλουν τον ίδιο προπονητή

Οι Ντάλας Μάβερικς και οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς ψάχνουν στην αγορά για προπονητή και έχουν ξεχωρίσει και οι δύο ομάδες τον Μίκα Νόρι.

Οι Σικάγο Μπουλς ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Τιάγκο Σπλίτερ και έτσι μόνο δύο ομάδες στο ΝΒΑ δεν έχουν πλέον head coach: οι Ντάλας Μάβερικς και οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

Οι δύο ομάδες ψάχνουν στην αγορά για τον επόμενο προπονητή της τους και σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν έχουν «κυκλώσει» το ίδιο όνομα. Πιο συγκεκριμένα, και οι δύο οργανισμοί έχουν στην κορυφή της λίστας τους τον Μίκα Νόρι.

Ο Νόρι είναι assistant coach στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και είναι αρκετά πιθανό να αναλάβει μία από τις δύο ομάδες.

Ο γνωστός δημοσιογράφος προσθέτει πως οι Μπλέιζερς και οι Μάβερικς έχουν ξεχωρίσει ακόμα και τον Τάιλερ Λάσμπρουκ, ο οποίος είναι βοηθός στους Μπόστον Σέλτικς.

Τέλος, οι «Μαβς» έχουν ακόμα στην λίστα τους τους Ρόαιλ Άιβι των Χιούστον Ρόκετς και τον Τέρι Στοτς, ενώ δεν έχουν σταματήσει να ψάχνουν και για άλλα ονόματα.