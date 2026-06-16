«Μίστα και Βρουσάι στη λίστα του Ολυμπιακού από τη Ρίο Άβε»

Ο Τσεζάρι Μίστα της Ρίο Άβε με τον... γνώριμο Μάριο Βρουσάι αποτελούν μεταγραφικούς στόχους του Ολυμπιακού, σύμφωνα με την πορτογαλική «A Bola».

Δυο ονόματα από την Πορτογαλία και την Ρίο Άβε ήρθαν ξανά στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό.



Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Abola», οι Τσέζαρι Μίστα και Μάριος Βρουσάι είναι πολύ πιθανό να συνεχίσουν να αγωνίζονται για τέταρτη διαδοχική σεζόν στη Ρίο Άβε, παρά το γεγονός ότι αρκετές ομάδες τσεκάρουν τις περιπτώσεις τους.

Ο Ολυμπιακός αποτελεί μια εξ αυτών όπως αναφέρει το δημοσίευμα και λόγω της σχέσης του Βαγγέλη Μαρινάκη με τις δυο ομάδες, δεν αποκλείεται να μετακομίσουν στον Πειραιά.



«Ο προαναφερθείς Έλληνας αμυντικός και ο Πολωνός τερματοφύλακας έχουν συμβόλαιο με τη Ρίο Άβε μέχρι τον Ιούνιο του 2027 και προετοιμάζονται για την τέταρτη σεζόν τους φορώντας τα χρώματα του συλλόγου, εκτός αν... έρθει ο Ολυμπιακός να τους αρπάξει.



Και οι δύο παίκτες έχουν συνδεθεί με τον γίγαντα σύλλογο που ανήκει στον Ευάγγελο Μαρινάκη, ο οποίος είναι επίσης ο πλειοψηφικός μέτοχος της Ρίο Άβε», τονίζεται στο ρεπορτάζ της «Α Bola».