Παναθηναϊκός: Τέλος εποχής για Αταμάν!

Η συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Εργκίν Αταμάν έβγαλε «λευκό καπνό» και ο Τούρκος προπονητής αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό έπειτα από μια άκρως επιτυχημένη τριετία.

Ο κόουτς Αταμάν ανέλαβε το «τριφύλλι» το καλοκαίρι του 2023 με φόντο ένα πλάνο τριετίας και μια ολική αναδόμηση του συλλόγου.

Η κοινή πορεία των δύο πλευρών είχε -προφανώς- θετικό πρόσημο, καθώς η τριετία του Τούρκου στο "T-Center" συνδυάστηκε με την κατάκτηση της Euroleague (2024), τη συμμετοχή σε ακόμα ένα Final Four (2025), ένα πρωτάθλημα Ελλάδας, καθώς και δύο εγχώρια Κύπελλα.

Ωστόσο, η αποτυχία της σεζόν 2025-2026 ήταν μεγάλη, κυρίως σε ό,τι αφορούσε την πορεία των Κυπελλούχων Ελλάδας στην Euroleague και την απουσία τους από το Final Four του "Telekom Center". Άλλωστε, και ο ίδιος ο Αταμάν είχε ξεκαθαρίσει πως δεν θα συνεχίσει στην Αθήνα αν η ομάδα του δεν φτάσει στην κορυφή της Ελλάδας ή της Ευρώπης το καλοκαίρι του '26.

Η αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ του προπονητή και του ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, δεν άλλαξε όλο αυτό το διάστημα. Γι' αυτό και οι δύο πλευρές συναντήθηκαν μετά το φινάλε των τελικών, για να κάνουν μία συζήτηση εφ' όλης της ύλης.

Στο meeting, λοιπόν, αποφασίστηκε πως η καλύτερη λύση για όλους είναι να μπουν «τίτλοι τέλους» στην κοινή τους πορεία. Έτσι, το «τέλος εποχής» για τον Αταμάν στον Παναθηναϊκό Aktor ήρθε και με τη... βούλα και το «τριφύλλι» πλέον ψάχνει στην αγορά τον επόμενο head coach του.

Με ένα πολύ συγκινητικό βίντεο ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον προπονητή που τον οδήγησε στο 7ο ευρωπαϊκό, ένα πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα Ελλάδος κόντρα στο «σύστημα» του ελληνικού μπάσκετ.