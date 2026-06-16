Προγνωστικά Γαλλία – Σενεγάλη: Με τον διπλασιασμό σε πρώτο πλάνο

Η Γαλλία αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη στο New York New Jersey Stadium, στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Δείτε παρακάτω την ανάλυση και τα προγνωστικά Μουντιάλ 2026 για την αναμέτρηση.

Ανάλυση Γαλλία

Η Γαλλία μπαίνει στο Μουντιάλ 2026 με υψηλές φιλοδοξίες και ξεκάθαρο στόχο την επιστροφή στην κορυφή του κόσμου. Οι «τρικολόρ» κατέκτησαν το τρόπαιο το 2018, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα έφτασαν ξανά μέχρι τον μεγάλο τελικό.

Ανάλυση Σενεγάλη

Η Σενεγάλη μπαίνει στο Μουντιάλ 2026 με ισχυρό κίνητρο, αλλά και με την ανάγκη να αφήσει πίσω της όσα συνέβησαν μετά την πορεία της στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Παρά την αγωνιστική επιτυχία της, έχασε τελικά τον τίτλο στα χαρτιά, εξέλιξη που αναμένεται να την κάνει ακόμη πιο αποφασισμένη στη νέα διοργάνωση.

Δείτε τα προγνωστικά Γαλλία – Σενεγάλη!

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

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