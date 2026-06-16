Ο Γιάκομπ Νίστρουπ φόρεσε το «τριφύλλι» και έπιασε δουλειά (Video)

Το ξεχωριστό video της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τις πρώτες εικόνες του Δανού προπονητή και το μήνυμα για το μέλλον.

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ είναι άνθρωπος της δουλειάς και όχι της προβολής. Μέχρι τώρα έχει προτιμήσει να μείνει μακριά από φωτογραφίες και video, αλλά να ασχοληθεί μόνο με τις ανάγκες του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν. Αρκετές εβδομάδες μετά τη συμφωνία των δύο πλευρών, ήρθε η στιγμή και για τις πρώτες εικόνες του με το «τριφύλλι».

Η ΠΑΕ δημοσίευσε video με τον 38χρονο τεχνικό στο γραφείο του. Να έχει πιάσει δουλειά και ουσιαστικά να μη δίνει σημασία σε όσα ακούγονται για αυτόν. Στέλνοντας το μήνυμα χωρίς καν να ακουστεί η φωνή του:

«Looking forward to the future».

Δείτε το video: