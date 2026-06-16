Τα ζευγάρια του 1ου προκριματικού - Όλα τα δεδομένα για τον ΠΑΟΚ

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη φετινή κλήρωση στη Νιόν της Ελβετίας, στην οποία συμμετείχαν δώδεκα ομάδες. Ξεχωρίζει το Δυναμό Κιέβου – Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, ενώ ο ΠΑΟΚ αποφεύγει τα ζευγάρια Καραμπάγκ – Βέστρι και Βοϊβοντίνα – Φερεντσβάρος, κάτι που φέρνει χαμόγελα στους Θεσσαλονικείς.
Οι αγώνες του εν λόγω γύρου θα πραγματοποιηθούν στις 9 και 16 Ιουλίου, ενώ πιθανοί αντίπαλοι του Δικεφάλου θα είναι εκτός του ζευγαριού της Δυναμό Κιέβου και τα ζευγάρια Σερίφ Τιρασπόλ – Αλουμίνι, Χάιντουκ Σπλιτ – Ζίλινα και ΤΣΣΚΑ Σόφιας – Ντέρι Σίτι.
Υπενθυμίζεται πως αύριο (17/6) στις 09:30 το πρωί θα γίνουν γνωστά τα δύο υπογκρούπ της κλήρωσης, ενώ το μεσημέρι (14:00) ο ΠΑΟΚ θα μάθει τον αντίπαλο που θα αντιμετωπίσει στις 23 και 30 Ιουλίου.
Αναλυτικά τα ζευγάρια του πρώτου προκριματικού γύρου έχουν ως εξής:
- Δυναμό Κιέβου – Ουνιβερσιτατέα Κλουζ
- Χάιντουκ Σπλιτ – Ζίλινα
- ΤΣΣΚΑ Σόφιας – Ντέρι Σίτι
- Σερίφ Τιρασπόλ – Αλουμίνι
- Βοϊβοντίνα – Φερεντσβάρος *
- Καραμπάγκ – Βέστρι *
* Τα ζευγάρια αυτά θα τοποθετηθούν στους ισχυρούς της κλήρωσης και αυτομάτως δεν θα είναι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ.