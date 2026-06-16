Τα ζευγάρια του 1ου προκριματικού - Όλα τα δεδομένα για τον ΠΑΟΚ

Γνωστά έγιναν τα έξι ζευγάρια του 1ου προκριματικού γύρου στο Europa League - Πως επηρεάζεται ο ΠΑΟΚ, που μπαίνει αύριο (17/6) στην κληρωτίδα.

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη φετινή κλήρωση στη Νιόν της Ελβετίας, στην οποία συμμετείχαν δώδεκα ομάδες. Ξεχωρίζει το Δυναμό Κιέβου – Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, ενώ ο ΠΑΟΚ αποφεύγει τα ζευγάρια Καραμπάγκ – Βέστρι και Βοϊβοντίνα – Φερεντσβάρος, κάτι που φέρνει χαμόγελα στους Θεσσαλονικείς.

Οι αγώνες του εν λόγω γύρου θα πραγματοποιηθούν στις 9 και 16 Ιουλίου, ενώ πιθανοί αντίπαλοι του Δικεφάλου θα είναι εκτός του ζευγαριού της Δυναμό Κιέβου και τα ζευγάρια Σερίφ Τιρασπόλ – Αλουμίνι, Χάιντουκ Σπλιτ – Ζίλινα και ΤΣΣΚΑ Σόφιας – Ντέρι Σίτι.

Υπενθυμίζεται πως αύριο (17/6) στις 09:30 το πρωί θα γίνουν γνωστά τα δύο υπογκρούπ της κλήρωσης, ενώ το μεσημέρι (14:00) ο ΠΑΟΚ θα μάθει τον αντίπαλο που θα αντιμετωπίσει στις 23 και 30 Ιουλίου.

Αναλυτικά τα ζευγάρια του πρώτου προκριματικού γύρου έχουν ως εξής:

Δυναμό Κιέβου – Ουνιβερσιτατέα Κλουζ

Χάιντουκ Σπλιτ – Ζίλινα

ΤΣΣΚΑ Σόφιας – Ντέρι Σίτι

Σερίφ Τιρασπόλ – Αλουμίνι

Βοϊβοντίνα – Φερεντσβάρος *

Καραμπάγκ – Βέστρι *

* Τα ζευγάρια αυτά θα τοποθετηθούν στους ισχυρούς της κλήρωσης και αυτομάτως δεν θα είναι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ.