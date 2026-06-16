Δράμα: Με 7 μαχαιριές σε πλάτη και πλευρά σκότωσε τη σύζυγό του ο 50χρονος

Με επτά μαχαιριές στην πλάτη και στα πλευρά σκότωσε την 45χρονη σύζυγό του ο 50χρονος αστυνομικός στη Δράμα και στη συνέχεια μετά τη γυναικοκτονία έβαλε και ο ίδιος τέλος στη ζωή του συμπληρώνοντας την πρωτοφανή τραγωδία.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση από τη γυναικοκτονία στη Δράμα ο αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ κατάφερε 8 μαχαιριές στην 45χρονη αστυνομικό και μητέρα δύο παιδιών.

Τα 7 τραύματα εντοπίστηκαν από την ιατροδικαστική εξέταση στα πλευρά και στην πλάτη της άτυχης γυναίκας ενώ έχει διαπιστωθεί και άλλος ένας τραυματισμός στην καρδιά. Παράλληλα απ’ ότι φαίνεται δεν διαπιστώθηκε το θύμα να πάλεψε με τον δράστη που της αφαίρεσε τη ζωή.

Η γυναικοκτονία αποκαλύφθηκε όταν οι αστυνομικές αρχές έφτασαν στο σημείο και βρήκαν την 45χρονη ημίγυμνη, ξαπλωμένη στο κρεβάτι, μέσα σε λίμνη αίματος και τον 50χρονο νεκρό με σφαίρα στο κεφάλι στο αυτοκίνητο.

Τραγικότερο απ’ όλα το γεγονός ότι ο 16χρονος γιος τους βρισκόταν εκείνη την ώρα μέσα στο σπίτι και ήταν αυτός που κάλεσε την αστυνομία όταν βρήκε την μητέρα του νεκρή.

Στο φως έρχονται μαρτυρίες ανθρώπων που γνώριζαν την 45χρονη Αντιγόνη, οι οποίοι κάνουν λόγο για μια γυναίκα που προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της και να βρει ηρεμία στην καθημερινότητά της. Η φυσικοθεραπεύτριά της και ο θείος της κάνουν λόγο για μία ήσυχη γυναίκα που ήθελε να χωρίσει με τον σύζυγό της, όμως ποτέ δεν το έκανε.

Η φυσικοθεραπεύτρια αρχικά στην οποία απευθύνθηκε η 45χρονη για συνεδρίες, περιγράφει στο newsit.gr τη γνωριμία τους και όσα της είχε εκμυστηρευτεί για την προσωπική της ζωή.

«Γνώριζα την Αντιγόνη. Ερχόταν στο φυσικοθεραπευτήριο όπου εργάζομαι, είχε έρθει για δέκα συνεδρίες, καθώς αντιμετώπιζε πρόβλημα στο γόνατο. Μου είχε πει, πριν από τρεις εβδομάδες που μιλήσαμε στο Facebook, ότι ήταν ευτυχισμένη επειδή ο Θωμάς είχε φύγει από το σπίτι, καθώς διέμεναν στη Δράμα», αναφέρει.

Όπως προσθέτει, η 45χρονη της είχε εξηγήσει ότι ο σύζυγός της είχε φύγει από το σπίτι της οικογένειας και είχε επιστρέψει στο πατρικό του, ενώ η ίδια ζούσε με το ένα από τα παιδιά της, καθώς το άλλο σπούδαζε.

«Μου έλεγε ότι τον προέτρεπε να πάει σε ψυχολόγο, αλλά δεν πήγαινε. Δεν μου είχε πει ότι την κακοποιούσε, απλώς ότι ήθελε να φύγει για να νιώθει ήρεμη, γιατί μαζί του δεν ήταν ήρεμη και δεν ήταν ευτυχισμένη. Στην κοινωνία έλεγαν ότι ήταν το καλύτερο παιδί, όμως μέσα στο σπίτι ήταν αδιάφορος απέναντί της και στα παιδιά», σημειώνει.

Η ίδια καταλήγει λέγοντας ότι η 45χρονη της είχε εκμυστηρευτεί πως σκεφτόταν τον χωρισμό εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς όμως να έχει καταφέρει να πάρει την τελική απόφαση.

«Μου είχε πει ότι ήθελε να χωρίσει εδώ και 20 χρόνια, από τότε που γέννησε το πρώτο παιδί, αλλά δεν είχε τη δύναμη να το κάνει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Συγκλονισμένος από την κατάληξη των γεγονότων δηλώνει ο θείος της 45χρονης ο οποίος κάνει λόγο για ένα ζευγάρι κλειστό που κρατούσαν κρυφά τα προβλήματά τους, αν και είπε ότι η ανιψιά του ήθελε να χωρίσει.

«Δεν έχω πάει ακόμη στη Δράμα. Σήμερα θα πάω να δω τι γίνεται. Δεν γνώριζα ότι συνέβαινε κάτι· το κρατούσαν μεταξύ τους, ήθελε να χωρίσει. Την ανιψιά μου είχα να τη δω καιρό ήταν ήσυχη κοπέλα, πάντα χαρούμενη, ήταν αξιωματικός στην αστυνομία. Ήταν γυναίκα της οικογένειας, δεν ψαχνόταν», ανέφερε αρχικά.

Βέβαια, όπως λέει εκείνος, δεν περίμενε μία επιθυμία για χωρισμό να καταλήξει σε ένα τέτοιο φρικτό έγκλημα.

«Όλο αυτό που συνέβη με έχει ρίξει από τα σύννεφα. Αρκετός κόσμος χωρίζει, αλλά όχι με τέτοιο τρόπο, πολιτισμένα. Τώρα έχουν μείνει τα παιδιά μόνα τους: ο μικρός 16 ετών και το κορίτσι σπουδάζει νομική στην Κομοτηνή. Ό,τι συνέβαινε στο ζευγάρι το κρατούσαν για εκείνους, δεν το έλεγαν. Όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί το έκανε αυτό, μας έχει κάνει όλους κομμάτια».

Πηγή: newsit.gr