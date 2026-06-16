Στο Παρίσι για το Game 2 των τελικών του γαλλικού πρωταθλήματος ο Σορτς (pic)

Παρί και Μονακό κοντράρονται στους τελικούς του γαλλικού πρωταθλήματος. Η Παρί κατάφερε να επικρατήσει στο πρώτο ματς με 95-91 και να κάνει το 1-0 στην σειρά.
Όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος, στο Game 2 θα έχει στο πλευρό του έναν παίκτη που «έγραψε» τη δική του ιστορία με την φανέλα του. Πιο συγκεκριμένα, ο Τι Τζέι Σορτς θα δώσει το «παρών» στον αγώνα, ώστε να υποστηρίξει την πρώην ομάδα του.
Dans la maison demain soir pour supporter la famille 🖤❤️💙 @TjShorts5 pic.twitter.com/nuyRE4IAYG— Paris Basketball (@ParisBasketball) June 16, 2026