Όλα τα φώτα της SOCCA στο Sports Arena της Θεσσαλονίκης για τα Final Crossovers

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τα Final Crossovers της Socca Premier League, τη διαδικασία που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας στη socca και θα διαμορφώσει την τελική εικόνα της φετινής σεζόν.

Το κορυφαίο αγωνιστικό γεγονός θα φιλοξενηθεί στο Sports Arena της Θεσσαλονίκης, μια κορυφαία ποδοσφαιρική εγκατάσταση, αληθινό στολίδι για την χώρα μας. Για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλήματος, οι όλες οι ομάδες της Αθήνας θα ταξιδέψουν στη συμπρωτεύουσα για να αντιμετωπίσουν τις αντίστοιχες ομάδες της Θεσσαλονίκης σε ένα αγωνιστικό μαραθώνιο χωρίς προηγούμενο.

Κάθε ομάδα θα δώσει δέκα αγώνες διάρκειας είκοσι λεπτών, με τους βαθμούς που θα συγκεντρωθούν να προστίθενται σε εκείνους που κατέκτησαν κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου, από τον Σεπτέμβριο μέχρι και το Πάσχα. Από το άθροισμα θα προκύψει η τελική βαθμολογία και η πρωταθλήτρια Ελλάδας στη μεγαλύτερη διοργάνωση μίνι ποδοσφαίρου της χώρας.

Παράλληλα, τα Final Crossovers θα καθορίσουν τις δώδεκα ομάδες που θα εξασφαλίσουν συμμετοχή στο TUI Socca Champions League της Κρήτης, το οποίο θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο, αλλά και τις τέσσερις ομάδες που θα υποβιβαστούν, δύο από την Αθήνα και δύο από τη Θεσσαλονίκη. Την ίδια στιγμή, οι ομάδες της Championship που έχουν ήδη εξασφαλίσει ή διεκδικούν την άνοδό τους περιμένουν τα τελικά αποτελέσματα για να γνωρίζουν ποιες θέσεις θα καλυφθούν στο πρωτάθλημα της επόμενης σεζόν.

Περίπου 300 αθλητές θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση, με σχεδόν όλους τους ενεργούς ποδοσφαιριστές που της Εθνικής Ομάδας Socca / Μίνι Ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια να δίνουν το παρών. Στην μεγάλη γιορτή θα παρευρεθεί και ο τεχνικός της γαλανόλευκης, Γιώργος Μπαστάκης, παρακολουθώντας από κοντά το υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού μίνι ποδοσφαίρου.