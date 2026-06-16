Μάστορας σε Νικολαΐδη: «Σε θαύμασα στον τελικό κόντρα στον Ιωνικό - Έναν τέτοιο πολιτικό να είχαμε» (vid)

Ο Χρήστος Μάστορας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Ντέμη Νικολαΐδη, όπου μεταξύ άλλων έκανε κι έναν παραλληλισμό ανάμεσα στο fair play του ποδοσφαιριστή και την πολιτική.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής αναφέρθηκε στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας του 2000 ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ιωνικό, όπου ο εμβληματικός επιθετικός προχώρησε σε μία κίνηση fair play που έγραψε ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Πιο συγκεκριμένα, πέτυχε γκολ ενώ η μπάλα ακούμπησε στο χέρι του και αμέσως ζήτησε από τον διαιτητή να μην μετρήσει, αναγνωρίζοντας άμεσα την παράβαση.

«Από εκεί νομίζω άρχισα να σε θαυμάζω. Εγώ είμαι Ολυμπιακός και μας είχες λιανίσει…», είπε ο Μάστορας και μιλώντας για την ανάληψη ευθύνης πρόσθεσε:

«Έναν τέτοιον πολιτικό να είχαμε ρε συ… Από αυτό το περιστατικό κατάλαβα το ποιόν σου σαν άνθρωπο, το αίσθημα της δικαιοσύνης και το πόσο αγαπάς τους οπαδούς και αυτούς που σε στηρίζουνε και πόσο θες να τους λες την αλήθεια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο προσόν».

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