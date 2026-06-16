Αγγλία: Χάνει το Μουντιάλ ο Λιβραμέντο - Τον αντικαθιστα ο Τσαλομπά!

Η προετοιμασία της Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο δέχθηκε σοβαρό πλήγμα, καθώς ο Τίνο Λιβραμέντο αναμένεται να τεθεί εκτός της διοργάνωσης εξαιτίας τραυματισμού.

Αν και η αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα την εξέλιξη, τα βρετανική MME τονίζουν ότι ο Λιβραμέντο υπέστη τραυματισμό στη γάμπα, ο οποίος εκτιμάται ότι θα τον κρατήσει εκτός δράσης για περίπου έξι εβδομάδες. Ο αμυντικός της Τσέλσι, Τρέβορ Τσαλομπά, αναμένεται να κληθεί ως αντικαταστάτης του.

Ο 26χρονος Τσαλομπά θα ενσωματωθεί στην αποστολή μετά τον πρώτο αγώνα της Αγγλίας απέναντι στην Κροατία, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη (17/6).

Ο τραυματισμός του Λιβραμέντο σημαίνει ότι δεν δικαιώθηκε ο Τόμας Τούχελ για το ρίσκο που πήρε να τον συμπεριλάβει στην τελική 26μελή αποστολή. Ο Τούχελ είχε επιλέξει τον ακραίο αμυντικό παρά το γεγονός ότι είχε χάσει σχεδόν δύο μήνες στο τέλος της σεζόν με τη Νιούκαστλ λόγω τραυματισμού στον μηρό, ενώ νωρίτερα είχε μείνει εκτός για παρόμοιο διάστημα εξαιτίας προβλήματος στους οπίσθιους μηριαίους.

Ο Λιβραμέντο είχε προτιμηθεί αντί του Άρνολντ και αποτελούσε μια πολύτιμη λύση τόσο για το δεξί όσο και για το αριστερό άκρο της άμυνας. Οι Τζέιμς και Ο’Ράιλι θεωρούνται πιθανότεροι να ξεκινήσουν στο ματς με την Κροατία. Παραμένει άγνωστο πόσο γρήγορα ο αντικαταστάτης του Λιβραμέντο θα μπορέσει να ενσωματωθεί στην ομάδα. Αν πρόκειται για τον Τσαλομπά, μπορεί να προσφέρει λύσεις τόσο στο κέντρο της άμυνας όσο και στη θέση του δεξιού μπακ.

Ο Λιβραμέντο είχε αγωνιστεί ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο της φιλικής νίκης απέναντι στη Νέα Ζηλανδία.

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