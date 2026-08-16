Το εντυπωσιακό παλμαρέ του Χρήστου μετά το νέο χρυσό στο Ευρωπαϊκό

Ο Απόστολος Χρήστου πρόσθεσε ακόμη μία μεγάλη επιτυχία στο πλούσιο παλμαρέ του, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 100 μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης με εντυπωσιακό φινάλε κατάφερε να φτάσει πρώτος στον τερματισμό με 52.27, κατακτώντας για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση τον ευρωπαϊκό τίτλο στα 100 μ. ύπτιο.

Η νέα επιτυχία έρχεται να προστεθεί σε μια μεγάλη συλλογή μεταλλίων για τον αθλητή του Παναγιώτη Βελέντζα. Από το 2016, όταν κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στα 100 μ. ύπτιο, ο Χρήστου έχει δημιουργήσει μια εντυπωσιακή παράδοση παρουσιών στο βάθρο μεγάλων διεθνών διοργανώσεων.

Στη συλλογή του βρίσκονται μετάλλια από Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, Μεσογειακούς Αγώνες, αλλά και το αργυρό Ολυμπιακό μετάλλιο που κατέκτησε στα 200 μ. ύπτιο στο Παρίσι το 2024.

Τα μετάλλια του Απόστολου Χρήστου