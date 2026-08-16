Το εντυπωσιακό παλμαρέ του Χρήστου μετά το νέο χρυσό στο Ευρωπαϊκό

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης με εντυπωσιακό φινάλε κατάφερε να φτάσει πρώτος στον τερματισμό με 52.27, κατακτώντας για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση τον ευρωπαϊκό τίτλο στα 100 μ. ύπτιο.
Η νέα επιτυχία έρχεται να προστεθεί σε μια μεγάλη συλλογή μεταλλίων για τον αθλητή του Παναγιώτη Βελέντζα. Από το 2016, όταν κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στα 100 μ. ύπτιο, ο Χρήστου έχει δημιουργήσει μια εντυπωσιακή παράδοση παρουσιών στο βάθρο μεγάλων διεθνών διοργανώσεων.
Στη συλλογή του βρίσκονται μετάλλια από Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, Μεσογειακούς Αγώνες, αλλά και το αργυρό Ολυμπιακό μετάλλιο που κατέκτησε στα 200 μ. ύπτιο στο Παρίσι το 2024.
Τα μετάλλια του Απόστολου Χρήστου
- 2016: Χάλκινο – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – 100 μ. ύπτιο
- 2018: Χάλκινο – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – 100 μ. ύπτιο
- 2018: Χάλκινο – Μεσογειακοί Αγώνες – 50 μ. ύπτιο
- 2018: Χάλκινο – Μεσογειακοί Αγώνες – 200 μ. ύπτιο
- 2018: Αργυρό – Μεσογειακοί Αγώνες – 4×100 μ. ελεύθερο
- 2018: Χρυσό – Μεσογειακοί Αγώνες – 100 μ. ύπτιο
- 2018: Χρυσό – Μεσογειακοί Αγώνες – 4×100 μ. μικτή ομαδική
- 2020: Χάλκινο – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – 100 μ. ύπτιο
- 2021: Χάλκινο – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25άρας πισίνας – 100 μ. ύπτιο
- 2022: Χρυσό – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – 50 μ. ύπτιο
- 2022: Αργυρό – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – 100 μ. ύπτιο
- 2024: Χάλκινο – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα – 100 μ. ύπτιο
- 2024: Χρυσό – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – 50 μ. ύπτιο
- 2024: Χρυσό – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – 100 μ. ύπτιο
- 2024: Χάλκινο – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – 4×100 μ. ελεύθερο
- 2024: Αργυρό – Ολυμπιακοί Αγώνες Παρίσι – 200 μ. ύπτιο
- 2026: Χρυσό – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – 100 μ. ύπτιο