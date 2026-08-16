Χρήστου: «Δεν το περίμενα, χθες ήμουν πολύ κουρασμένος» (vid)

Ο Απόστολος Χρήστου μίλησε στην ΕΡΤ λίγη ώρα μετά τη νέα μεγάλη επιτυχία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 100 μ. ύπτιο.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να φτάσει στη νίκη, παρά την κούραση που ένιωθε, αλλά και στην ψυχραιμία που έδειξε στα τελευταία μέτρα του τελικού. Παράλληλα, στάθηκε στη συμπλήρωση δέκα ετών με παρουσίες στο ευρωπαϊκό βάθρο και στη στήριξη που είχε από την οικογένειά του.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Τέταρτη φορά, υπερασπίστηκαν τον τίτλο μου από το 2024, είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κλείσω το ευρωπαϊκό με χρυσό μετάλλιο, παρά την 4η θέση που έφερα προχθές».

Για το φινάλε που του χάρισε το χρυσό: «Προσπάθησα να έχω ψυχραιμία, για να ανεβάσω ρυθμό στα τελευταία 20 μέτρα. Νομίζω ότι εκεί τα κατάφερα».

Για το πλάνο με το οποίο μπήκε στον τελικό: «Είχα πάρει απόφαση να δώσω ό,τι έχω, ώστε να φέρω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εκτέλεσα σωστά την κούρσα, όπως σας έχω πει, όταν δεν κάνω λάθη έρχεται το καλύτερο αποτέλεσμα».

Για τη δεκαετή παρουσία του στο βάθρο: «Βασικός μου στόχος να έρθω εδώ και να βρεθώ στο βάθρο στα 100μ. ύπτιο, πόσω μάλλον τώρα που κέρδισα, είναι και η παράδοση, που έχω. Είναι μία δεκαετία στο βάθρο με αποκορύφωμα το χρυσό τώρα».

Για τα συναισθήματά του μετά τη μεγάλη νίκη: «Δεν το περίμενα, χθες ήμουν πολύ κουρασμένος, με ψυχραιμία και την εμπειρία που έχω πλέον, μπορώ να ανταπεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα».

Για τη στήριξη της οικογένειάς του από τις εξέδρες: «Τους ευχαριστώ, χάρηκα που ήρθαν να δουν τον αγώνα, μου έδωσαν δύναμη για να κολυμπήσω δυνατά και να πάρω το χρυσό».

