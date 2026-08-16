«Πάει για την... βόμβα με τον Νικ Ρίτσαρντς η Μπαρτσελόνα»

Σύμφωνα με Ισπανικά δημοσίευματα η Μπαρτσελόνα είναι έτοιμη να ενεργοποίησει την «βόμβα» που ακούει στο όνομα του NBAer Νικ Ρίτσαρντς.

H Μπαρτσελόνα μπορεί να άργησε να διαμορφώσει το ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν, ωστόσο με γρήγορες κινήσεις ο Σέκουλιτς κατάφερε να συμπληρώσει ένα - ένα τα κομμάτια του παζλ.

Μάλιστα, όπως μεταφέρουν δημοσιεύματα από την Ιβηρική χερσόνησο οι Μπλαουγκράνα βρίσκονται σε συζητήσεις με τον Νικ Ρίτσαρντς προκειμένου να τον κάνουν κάτοικο Βαρκελώνης.

Ο 28χρονος σέντερ, τελείωσε τη σεζόν στους Σικάγο Μπουλς (είχε γίνει trade τον Φεβρουάριο από τους Σανς), έμεινε ελεύθερος και πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Για τον ψηλό από την Τζαμάικα εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους οι Λέικερς, οι Χιτ και οι Νικς, ωστόσο δεν αποκλείεται η Μπαρτσελόνα να κερδίσει την κούρσα.

Την περασμένη σεζόν με την φανέλα των Μπουλς ο Ρίτσαρντς είχε μέσο όρο 5.9 πόντους και 5.2 ριμπάουντ ανά 14.9 λεπτά συμμετοχής.