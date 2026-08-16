Λιντέλ: «Έδειξαν πόσο με ήθελαν στον Άρη - Θα κάνω ό,τι χρειαστεί για να κερδίζουμε»

Ο Ι Τζέι Λιντέλ παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Άρη κατά την άφιξη του στο αεροδρόμιο, σημειώνοντας πως προτεραιότητα του ήταν να πάει σε ένα περιβάλλον που τον ήθελαν.

Μετά τον Μοκόκα, σήμερα (16/08) στη Θεσσαλονίκη έφθασε για λογαριασμό του Άρη και ο Ι Τζέι Λιντέλ. Ο Αμερικανός που υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους «κιτρινόμαυρους», παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις κατά την άφιξη του και τόνισε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος διότι οι άνθρωποι του Άρη του έδειξαν πόσο πολύ τον ήθελαν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήρθα σ’ ένα εξαιρετικό timing. Η πρόταση ήταν καλή και αφού μίλησα με τους ατζέντηδές μου και άκουσα αυτά που ήθελα, επέλεξα τον Άρη.

Από την πρώτη στιγμή ο Άρης με έκανε να νιώσω καλοδεχούμενος. Έδειξαν πόσο πολύ με ήθελαν και προσωπικά ήθελα να πάω σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον».

«θα κάνω ό,τι χρειαστεί και φυσικά να κερδίζουμε παιχνίδια».