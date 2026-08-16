Στην όγδοη θέση η Βασιλάκη στα 400 μ. ελεύθερο (vid)

Την όγδοη θέση στον τελικό των 400 μ. ελεύθερο κατέκτησε η Άρτεμις Βασιλάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά της σε 4:11.98.

Η Ελληνίδα κολυμβήτρια μπήκε δυνατά στην κούρσα και στα πρώτα 100 μέτρα βρισκόταν στην τέταρτη θέση. Στη συνέχεια έχασε έδαφος και στα μισά της απόστασης υποχώρησε στην έκτη θέση.

Η Βασιλάκη βρέθηκε όγδοη ενώ απέμεναν 100 μέτρα για τον τερματισμό και στο τελευταίο κομμάτι της κούρσας προσπάθησε να ανεβάσει τον ρυθμό της και να κερδίσει θέσεις.

Παρά την προσπάθειά της στα τελευταία μέτρα, δεν κατάφερε να πλησιάσει τις αθλήτριες που βρίσκονταν μπροστά της και άγγιξε τον τοίχο σε 4:11.98, ολοκληρώνοντας τον τελικό στην όγδοη θέση.

Η Ιταλίδα Σιμόνα Κουανταρέλα κατέκτησε για τρίτη φορά τον τίτλο και επανέλαβε το «τρεμπλ» της Γλασκώβης και της Βουδαπέστης, πετυχαίνοντας μάλιστα ρεκόρ αγώνων με 4:01.34. Η Γερμανίδα Ιζαμπελ Γκόζε, νικήτρια το 2022, ήταν για άλλη μία φορά δεύτερη με 4:02.41, και η συμπατριώτισσά της Μάγια Βέρνερ ακολούθησε με 4:03.73.