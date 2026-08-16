Και πώς να το χάσει: Χρυσός και πάλι ο Απόστολος Χρήστου!

Ξανά στην κορυφή της Ευρώπης ο Απόστολος Χρήστου! Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση το χρυσό μετάλλιο στα 100 μ. ύπτιο, επικρατώντας σε έναν συγκλονιστικό τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού.

Ο Χρήστου έδωσε μεγάλη μάχη με τον Τόμας Τσέκον μέχρι την τελευταία χεριά και κατάφερε να αγγίξει πρώτος τον τοίχο σε 52.27, μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου μπροστά από τον Ιταλό, ο οποίος τερμάτισε σε 52.28.

Με αυτή τη νίκη, ο 29χρονος κολυμβητής υπερασπίστηκε τον τίτλο που είχε κατακτήσει το 2024 στο Βελιγράδι με 52.23 και έγινε back-to-back πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μ. ύπτιο.

Παράλληλα, συνέχισε το εντυπωσιακό σερί του στο συγκεκριμένο αγώνισμα, κατακτώντας μετάλλιο για έκτη διαδοχική διοργάνωση σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Συνολικά, ο Χρήστου έφτασε πλέον τα εννέα μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, με τα τέσσερα από αυτά να είναι χρυσά.

Ο Χρήστου είχε περάσει στον τελικό με την τρίτη καλύτερη επίδοση των ημιτελικών και χρόνο 52.94, όμως στην κούρσα των μεταλλίων ανέβασε την απόδοσή του και με το 52.27 κατάφερε να διατηρήσει τον ευρωπαϊκό τίτλο του.

Τα μετάλλια του Χρήστου στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα:

Χρυσά

50μ. ύπτιο 2022

50μ. ύπτιο 2024

100μ. ύπτιο 2024

100μ ύπτιο 2026

Ασημένια

100μ. ύπτιο 2022

Χάλκινα