Κικίλιας για Σαλαμίνα: «Με επτά σκάφη του Λιμενικού η απομάκρυνση πολιτών δια θαλάσσης»

Στη μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών από τις παράκτιες περιοχές της Σαλαμίνας αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Όπως ανέφερε, την ώρα που οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας δίνουν μάχη με τις πυρκαγιές, το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή επιχειρεί από θαλάσσης με επτά περιπολικά σκάφη, με στόχο την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών από τις περιοχές που απειλούνται.

Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί συνολικά 364 άτομα από τις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες, τα οποία μετεπιβιβάστηκαν σε τρία επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία.

Τα τρία πλοία παραμένουν στην περιοχή, καθώς, σύμφωνα με τον υπουργό, η επιχείρηση του Λιμενικού συνεχίζεται.

Στη Σαλαμίνα, όπου οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας δίνουν μάχη με τις πυρκαγιές, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή επιχειρεί από τη θάλασσα με 7 περιπολικά σκάφη για την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών.



Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 364 άτομα από τις θαλάσσιες περιοχές… — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) August 16, 2026

Πηγή: cnn.gr