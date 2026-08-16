Η Σβιόντεκ στον δρόμο της Σάκκαρη

Όπως αναμενόταν, η Ίγκα Σβιόντεκ θα είναι η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στον τρίτο γύρο του Σινσινάτι.

Τρεις μέρες μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Τορόντο, η 25χρονη Πολωνή (Νο.6) επικράτησε εύκολα της Εμιλιάνα Αράνγκο από την Κολομβία με 6-3, 6-0 και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «32», όπου περίμενε η Μαρία μετά τη νίκη της επί της Καμίλα Ραχίμοβα.

Στο head to head η άλλοτε Νο.1 τενίστρια στον κόσμο προηγείται με 5-4, έχοντας κερδίσει και την τελευταία τους αναμέτρηση στο Indian Wells πριν από μερικούς μήνες. Συναντήθηκαν φέτος και στην Ντόχα, όπου η Μαρία είχε πάρει μεγάλη νίκη στα τρία σετ.

Ο αγώνας θα ανοίξει αύριο Δευτέρα (17/8) στις 18.00 το πρόγραμμα στο κεντρικό court στις και η νικήτρια θα παίξει με μια εκ των Γαλλίδων Λοΐς Μπουασόν, Ντιάν Παρί.