Ασταμάτητος ο Νεϊμάρ: Ανακοίνωσε ότι περιμένει το πέμπτο παιδί του!

Με ένα βίντεο στα social media ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε ότι περιμένει το τρίτο παιδί του με τη σύζυγό του Μπρούνα Μπιανκάρντι, το οποίο θα είναι το πέμπτο για εκείνον.

Η ανακοίνωση έγινε σε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο το ζευγάρι έπαιζε με τις άλλες δύο κόρες του, τη Μάβι και τη Μελ, ηλικίας δύο ετών και έντεκα μηνών, και τον 14χρονο Ντάβι Λούκα, τον οποίο απέκτησε ο Νεϊμάρ με την πρώτη του σύντροφο, Κάρολ Ντάντας.

Οι πέντε τους παίζουν με μπογιές, αποκαλύπτοντας ότι το αγέννητο παιδί τους θα είναι επίσης κορίτσι.

«Θα ξεκινήσω ένα συγκρότημα και από σήμερα θα είναι οι Spice Girls», αστειεύτηκε ο Νεϊμάρ, ο οποίος είναι επίσης ο πατέρας της Έλενα -η οποία δεν εμφανίζεται στο βίντεο- που γεννήθηκε από τη σχέση του με την Αμάντα Κίμπερλι, όταν ο επιθετικός ήταν ήδη πατέρας της Μάβι και έβγαινε με την Μπρούνα Μπιανκάρντι.

Η γέννηση της Έλενα προκάλεσε μια προσωρινή ρήξη μεταξύ του ποδοσφαιριστή και της influencer, αλλά οι δυο τους συμφιλιώθηκαν λίγους μήνες αργότερα και αργότερα παντρεύτηκαν.

Στο βίντεο, ο Νεϊμάρ εξέφρασε την έντονη συγκίνησή του, λέγοντας: «Θα τρελαθώ».

Όπως είναι γνωστό ο Νεϊμάρ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε προπονητικό καμπ με την εθνική Βραζιλίας, αλλά δεν έχει προπονηθεί ακόμη με τους συμπαίκτες του, αφού αναρρώνει από έναν τραυματισμό που τον εμπόδισε να συμμετάσχει στον εναρκτήριο αγώνα, έναν αγώνα ισοπαλίας 1-1 με το Μαρόκο.

Η Βραζιλία θα επιστρέψει στη δράση εναντίον της Αϊτής και θα κλείσει τη φάση των ομίλων εναντίον της Σκωτίας.