Έσκασε το «μπαμ»: Στην Ρεάλ και ο Μπερνάρντο Σίλβα

Μετά από εννιά χρόνια στην Μάντσεστερ Σίτι όπου κατέκτησε τα πάντα, Τσάμπιονς Λιγκ, έξι πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα, πέντε Λιγκ Καπ, τρία Κομιούνιτι Σιλντ και ένα Παγκόσμιο Συλλόγων, ο Πορτογάλος μέσος γίνεται κάτοικος Μαδρίτης.
Ο 31χρονος άσος αποφάσισε να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους "πολίτες" και να αποδεχτεί το κάλεσμα του συμπατριώτη του Ζοσέ Μουρίνιο στη Ρεάλ, με την οποία υπέγραψε για δύο χρόνια, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.
🚨 BREAKING: Bernardo Silva has now officially signed his Real Madrid contract.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2026
Here we go from one week ago now confirmed as Portuguese midfielder joins on initial two year deal plus option to extend.
Wanted by José Mourinho. ⚪️🇵🇹 pic.twitter.com/WixASdvaOP