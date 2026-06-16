Έσκασε το «μπαμ»: Στην Ρεάλ και ο Μπερνάρντο Σίλβα

Done deal και η Ρεάλ Μαδρίτης προχωράει στη δεύτερη ηχηρή μεταγραφή της το φετινό καλοκαίρι, αποκτώντας τον Μπερνάρντο Σίλβα.

Μετά από εννιά χρόνια στην Μάντσεστερ Σίτι όπου κατέκτησε τα πάντα, Τσάμπιονς Λιγκ, έξι πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα, πέντε Λιγκ Καπ, τρία Κομιούνιτι Σιλντ και ένα Παγκόσμιο Συλλόγων, ο Πορτογάλος μέσος γίνεται κάτοικος Μαδρίτης.

Ο 31χρονος άσος αποφάσισε να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους "πολίτες" και να αποδεχτεί το κάλεσμα του συμπατριώτη του Ζοσέ Μουρίνιο στη Ρεάλ, με την οποία υπέγραψε για δύο χρόνια, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.