Κλοπ: «Το ποδόσφαιρο δεν λειτουργεί έτσι...»

Ο Γιούργκεν Κλοπ επαίνεσε την αμυντική στάση της αφρικανικής εθνικής ομάδας μετά τη λευκή ισοπαλία (πρώτη στο Παγκοσμιο Κύπελλο 2026) με την Ισπανία.

Ως μέλος της ομάδας σχολιαστών του MagentaTV μαζί με τον Τόμας Μίλερ, ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ δήλωσε ότι η αφρικανική ομάδα πρωταγωνίστησε σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εμφανίσεις της διοργάνωσης μέχρι στιγμής και υπογράμμισε την αποτελεσματικότητα του αμυντικού της συστήματος.

Στην εκτίμηση του Γερμανού, η απόδοση του Πράσινου Ακρωτηρίου εξέπληξε όσους περίμεναν μια εύκολη νίκη των Ισπανών.Ο προπονητής τόνισε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο τείνει να εξισορροπεί τις ομάδες και να μειώνει τη διαφορά ανάμεσα σε φαβορί και αουτσάιντερ:

«Αυτό ήταν το πιο ενδιαφέρον πρώτο κομμάτι του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το Πράσινο Ακρωτήριο παίζει με μια πολύ συμπαγή και πραγματικά εντυπωσιακή αμυντική νοοτροπία. Πολλοί άνθρωποι περίμεναν ότι η Ισπανία θα κέρδιζε εύκολα και θα έβαζε πολλά γκολ, αλλά το ποδόσφαιρο δεν λειτουργεί έτσι, ειδικά σε μια διοργάνωση σαν αυτή. Όλες οι ομάδες έχουν τις δυνατότητες και τον στόχο να κερδίσουν», δήλωσε.



Να σημειωθεί ότι ο Γιούργκεν Κλοπ εκμεταλλεύτηκε επίσης τη συμμετοχή του στην κάλυψη του τουρνουά για να αμφισβητήσει τα διαλείμματα ενυδάτωσης (cooling breaks) που υιοθετούνται κατά τη διάρκεια των αγώνων. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διακοπές αυτές καταλήγουν να ευνοούν τα εμπορικά συμφέροντα και να βλάπτουν τον ρυθμό των παιχνιδιών:

«Το ποδόσφαιρο κρατείται όμηρος από στελέχη σε κλιματιζόμενα γραφεία. Είδα τους παίκτες να στέκονται κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος λόγω της ζέστης, ενώ τα διαφημιστικά διαλείμματα υπαγόρευαν τον ρυθμό του αγώνα. Ποιον υπηρετεί πραγματικά το Παγκόσμιο Κύπελλο; Τους οπαδούς, τους παίκτες ή τους διαφημιζόμενους;», είπε.

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 ! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€